Stephen Amell sul set di Arrow 8 solo perché ha ricevuto “un sacco di soldi”: la serie fa un salto nel 2040 con Mia

Doppio colpo di scena nelle ultime ore per i fan di Arrow 8 che si sono ritrovati catapultati nel 2040 grazie al nuovo episodio della serie che ha fatto da pilot al possibile spin-off dedicato a Mia Queen e alle Canaries. Fin qui tutto noto se non fosse che proprio ieri il protagonista principale della serie, Stephen Amell, si è lasciato andare ad alcune dichiarazioni che riguardano la sua salute ma, soprattutto, il motivo per il quale ha deciso di dire sì ad un’ottava stagione senza fermarsi alla settima come avrebbe voluto fare proprio seguendo le orme della sua co-protagonista Emily Bett Rickards.

L’attore è apparso nel podcast Inside of You di Michael Rosenbaum rivelando che ha sentito ad un certo punto che Arrow stava esaurendo e aveva ormai compiuto il suo tempo ed ecco perché avrebbe voluto lasciare con la settima stagione ma poi spiega che uno dei principali motivi per cui ha deciso di tornare per l’ottava è che gli è stata fatta un’offerta finanziaria che semplicemente non poteva rifiutare:

“Sai che ci sono stati molti problemi che risalgono alla stagione 8 per me, solo perché pensavo che 7 fosse la conclusione logica. Ero pronto per andare avanti e poi ho avuto una proverbiale offerta che non potevo rifiutare, un aumento della tariffa degli episodi se solo avessi accettato di girarne 32 e non 22…. Sarebbe stato fiscalmente irresponsabile per me dire di no”.

Stephen Amell non parla di cifre ma lascia intendere che si tratta di un’offerta molto alta che non ha potuto rifiutare. A questo si è poi aggiunto il fatto che la storia della nuova stagione lo ha affascinato e quindi ha deciso di “sacrificarsi” rimandando il suo addio da aprile ad ottobre: “Mi sono divertito molto, ma ero lì per i soldi, più di quanti ne avessi mai avuto”.

Alla fine, l’ultima stagione di Arrow si è chiaramente rivelata un grande lavoro d’amore per Stephen Amell e si è rivelata intensa proprio grazie al racconto e all’arrivo al crossover che ha visto Oliver uscire di scena come l’eroe che era cresciuto lasciandosi alle spalle quel continuo sentirsi in obbligo.

Proprio mentre Stephen Amell si raccontava, andava in onda il penultimo episodio di Arrow 8 che ha portato il pubblico nel 2040 al cospetto di Laurel e Dinah che scoprono di essersi ritrovate nel futuro il giorno dopo il funerale di Oliver e che nessuno sembra avere coscienza della loro esistenza. Per Dinah è un’occasione per ricominciare ma presto le due dovranno fare i conti anche con Mia che, a quanto pare, non ricorda il suo passato. Tutto cambia quando Laurel la aiuta a ricordare e lei si cala subito nei panni della degna erede di suo padre. Nel finale dell’episodio William sparisce, nuovi nemici attendono il trio all’orizzonte. Come finirà per loro?

Alla fine dell’episodio è andato in onda il promo del gran finale di Arrow 8, eccolo di seguito: