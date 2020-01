Nuove conferme sul prezzo dei Samsung Galaxy S20 e pure sull’uscita nei negozi

Sembrano non esserci più particolari dubbi sul prezzo dei Samsung Galaxy S20, prossimi alla presentazione il giorno 11 febbraio. Nel pomeriggio di ieri è stato diramato il listino ufficioso per ogni variante delle future ammiraglie. Quest’oggi 22 gennaio giungono nuove conferme sul costo dei device con la disponibilità pure di una soglia minima e massima per il rispettivo valore commerciale. Allo stesso tempo, sembra pure chiaro il giorno esatto in cui i dispositivi verranno messi in vendita nei negozi in Europa e dunque anche per l’Italia. Procediamo dunque con ordine per capire ogni nuovo aspetto legato al nuovo hardware in uscita.

Su parte dal prezzo dei Samsung Galaxy S20 in uscita. I modelli in arrivo saranno almeno 5 visto che per gli S20 standard e Plus ci saranno sia le varianti 4G che 5G ed in più il dispositivo S20 Ultra sarà presentato solo in 5G. Come annunciato in precedenza, lo schema di listino oggi riportato presenta un range di prezzo da un valore minimo ad un altro massimo: la differenza potrebbe risiedere nei tagli di memoria degli smartphone pronti al lancio.

Samsung Galaxy S20 4G – 799/899 euro Samsung Galaxy S20 Plus 4G – 949/999 euro Samsung Galaxy S20 5G – 899/999 euro Samsung Galaxy S20 Plus 5G – 1049/1100 euro Samsung Galaxy S20 Ultra 5G – 1300 euro

Si dovrebbe partire dunque da circa 800 euro per il prezzo del Samsung Galaxy S20 meno accessoriato con supporto alla sola rete 4G. La spesa massima, naturalmente, sarà quella per il Samsung Galaxy S20 Ultra con un impegno gravoso di 1300 euro.

Altra importante informazione giunta oggi e relativa ai Samsung Galaxy S20 si riferisce alla data di uscita nei negozi di tutti gli esemplari della gamma. Le vendite dovrebbero partire in tutta Europa e dunque anche in Italia il prossimo 13 marzo. Il via alla commercializzazione effettiva dovrebbe avvenire dunque un mese dopo la presentazione, mentre i preordini saranno di certo attivi nel mese di febbraio.