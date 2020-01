Le serie TV Anime da vedere assolutamente su Amazon Video

Sei un appassionato di serie TV Anime giapponesi? In questo caso la soluzione giusta per guardare i tuoi programmi anime preferiti è senza dubbio Amazon Prime Video. Infatti, da ottobre 2019, la piattaforma mette a disposizione tantissime serie Anime da vedere, grazie a una nuova collaborazione con Dynit. Alcuni contenuti sono visibili anche in modalità simulcast, disponibili dopo una settimana dalla trasmissione originale in Giappone e doppiati in italiano. Vediamo di cosa si tratta e quali sono le migliori serie TV Anime su Prime Video di Amazon.

L’accordo tra Dynit e Amazon Prime Video

Una delle ultime novità per gli appassionati di Anime e manga giapponesi è l’accordo tra Dynit e Amazon, una collaborazione che permette finalmente di trovare tantissimi contenuti dell’editore italiano all’interno del catalogo di Prime Video. A partire da ottobre 2019 sono infatti disponibili oltre 20 titoli Anime nella piattaforma di streaming e video on demand dell’azienda di Jeff Bezos, decisamente una piacevole sorpresa per gli amanti del genere. Ecco quali sono le serie TV più interessanti da guardare assolutamente.

Altair: A Record of Battles

Tra le serie Anime da vedere c’è senza dubbio Altair: A Record of Battles, il cui titolo originale è Shokoku no Altair. Si tratta della prima stagione completa del 2017 con 24 episodi, disponibile su Amazon Prime Video e realizzato a partire dai Manga Shounen. La storia presenta le vicende del giovane Mahmut, arruolato sotto il comando del generale Turkiye, il quale cerca di mantenere la pace quando scoppia la rivolta tra due fazioni in contrasto tra loro, per una vera e propria immersione nel mondo antico.

Sword Art Online: Alicization – War of Underworld

Una delle migliori serie TV Anime su Prime Video è Sword Art Online: Alicization – War of Underworld, di cui sono presenti 13 episodi in esclusiva, con doppiaggio in lingua italiana. I contenuti sono del 2018 e del 2019, quindi piuttosto recenti, in attesa dei nuovi episodi in arrivo nel 2020. La trama racconta lo scontro terribile tra l’umanità e il temibile esercito del Dark Territory, una serie per gli appassionati della saga Sword Art Online, che segue la vittoria in battaglia del Cavaliere Integratore, Eugeo e Kirito contro l’Alto Prelato Administrator.

Kemono Michi: Rise Up

Da non perdere assolutamente su Amazon Prime Video è la serie Anime Keomo Michi: Rise Up. Sono 12 episodi in lingua italiana della prima stagione del 2019, in cui il protagonista è Shibata Genzo, un wrestler che riceve l’incarico da una principessa di sconfiggere i mostri che abitano un mondo parallelo. Genzo però è un amante degli animali, perciò si ribella ma rimane intrappolato in questo strano mondo, nel quale cercherà di sopravvivere nonostante l’astio degli abitanti del posto.

Case File N° 221: Kabukicho

Uscito con il titolo originale di Kabukicho Sherlock, su Prime Video puoi assistere ai 13 episodi di Case File N° 221: Kabukicho, con la prima stagione 2019 e quella 2020 in simulcast in esclusiva Amazon con doppiaggio in italiano. La storia è di tipo investigativo e ambientata nel quartiere di Shinjuku, all’interno del malfamato distretto a luci rosse di Kabukicho. Qui convivono individui pericolosi e le ombre di una zona dimenticata dalla legge, se non fosse per un detective che continua a investigare su delitti e misteriose scomparse.

One-Punch Man

Serie TV storica del genere Anime, One-Punch Man è disponibile nella piattaforma Amazon Prime Video con la prima indimenticabile stagione. In particolare, sono tutti i 12 episodi del manga realizzato da One, in cui Saitama diventa uno dei più grandi eroi che si siano mai visti, tuttavia dopo aver sconfitto tantissimi nemici viene assalito dalla noia. Per questo motivo decide di entrare nell’associazione Eroi, dove cercherà di arrivare in vetta alla classifica degli eroi di fascia S, la migliore e più competitiva in assoluto.

Full Metal Panic

Creata da ShojiGato, Full Metal Panic è una delle serie Anime più famose degli ultimi anni, presente su Prime Video con ben 3 stagioni, Full Metal Panic! con 24 puntate, Full Metal Panic! The Second Raid con 13 episodi e i 12 appuntamenti di Full Metal Panic? Fumoffu. Si inizia dunque con la prima stagione del 1998, ambientata in un universo alternativo dove la Guerra Fredda non è mai terminata, per passare alla seconda e alla terza stagione dove viene approfondito il rapporto Sagara-Chidori.

Altre serie TV Anime disponibili su Amazon Prime Video

Dalla fine del 2019 l’elenco delle serie TV Anime su Prime Video è davvero lungo, con tantissimi contenuti esclusivi Dynit doppiati in italiano e alcune risorse in simulcast, per non perdere le ultime novità trasmesse in Giappone e riproposte dopo una settimana in Italia nella piattaforma on demand di Amazon. Tra le serie Anime più interessanti ci sono ad esempio Black Rock Shooter (8 episodi), Code Geass: Lelouch of the Rebellion (50 episodi), GTO – Great Teacher Onizuka (43 episodi), le due stagioni di Inuyasha e Tokyo Ghoul.

Amazon Prime Video: come funziona e quali vantaggi offre

Su Amazon Prime Video puoi vedere non solo le migliori serie TV Anime del momento, ma anche molti altri contenuti tra cui film, serie TV, risorse per bambini, documentari e le produzioni originali di Amazon Studios. Per accedere al servizio devi avere un abbonamento Amazon Prime, il servizio esclusivo per i clienti premium, che comprende oltre a Prime Video anche Prime Music, Twitch Prime, Prime Reading e il sistema di archiviazione in cloud Amazon Photos.

Il costo di Amazon Prime Video è quello dell’abbonamento Prime, con un prezzo di 3,99 euro al mese oppure di 36 euro l’anno, opzione quest’ultima che consente di risparmiare fino al 25% rispetto al piano tariffario mensile. La piattaforma è accessibile da pc, oppure da qualsiasi dispositivo mobile, come smartphone e tablet, scaricando l’app Prime Video da Google Play Store o Apple Store, compatibile con device Android, iOS e i tablet Amazon Fire in vendita all’interno dell’e-commerce.

