Il testo di Ringo Starr dei Pinguini Tattici Nucleari a Sanremo 2020 è una metafora esistenziale

Il testo di Ringo Starr dei Pinguini Tattici Nucleari è da intendersi in senso metaforico. Con il brano inedito Ringo Starr il gruppo partecipa per la prima volta al Festival di Sanremo, in gara nella categoria dei Campioni nel 2020.

Il titolo è sicuramente un omaggio ad una figura epica, celebre in tutto il mondo ma il testo di Ringo Starr in realtà non ha nulla a che fare con il batterista dei Beatles.

La vita di Sir Richard Starkey – batterista, cantautore, compositore, attore e pittore britannico – nei Beatles ha spinto i Pinguini Tattici Nucleari a riflettere su scene di vita quotidiana e a scrivere un testo che è tutt’altro che un elogio al protagonista del titolo.

Ascolteremo Ringo Starr dei Pinguini Tattici Nucleari sul palco del Teatro Ariston di Sanremo da martedì 4 a sabato 8 febbraio, nell’edizione numero 70 del Festival della Canzone Italia guidato dal direttore artistico Amadeus, anche conduttore della kermesse.

Il significato di Ringo Starr dei Pinguini Tattici Nucleari

Il significato di Ringo Starr dei Pinguini Tattici Nucleari, oltre ad essere legato al celebre Ringo Starr dei Beatles, vuole rappresentare una metafora di vita.

La figura di Ringo Starr ha ispirato i Pinguini Tattici Nucleari nella scrittura del brano ma li ha anche spinti a riflettere su alcune situazioni della vita quotidiana, che metaforicamente possono essere associate a quella vissuta da Ringo Starr nella band inglese.

Ringo Starr non è mai stato il componente più in vista dei Beatles e ha vissuto la sua permanenza nel gruppo un po’ in penombra. Questa situazione ha ispirato i Pinguini Tattici Nucleari, che l’hanno paragonata a ciò che a volte nella vita personale di ognuno capita, che sia una relazione sentimentale o il posto di lavoro dei nostri sogni. Il gruppo canta quindi il sentirsi in penombra anche quando sembra che tutto sia fantastico.

Il testo di Ringo Starr è quindi una metafora esistenziale.

Gli autori di Ringo Starr dei Pinguini Tattici Nucleari

La canzone Ringo Starr dei Pinguini Tattici Nucleari è stata scritta da uno dei chitarristi del gruppo, Riccardo Zanotti.