I migliori smartphone Lenovo 2020: guida all’acquisto

Lenovo è un’azienda cinese specializzata nella produzione di pc portatili, tuttavia il marchio mette a disposizione anche un’ampia scelta di smartphone, soprattutto per quanto i riguarda i modelli del brand Motorola. In particolare, nella categoria Lenovo, troviamo smartphone economici, di fascia media e alcuni device top di gamma, come il Motorola One Zoom con quadrupla fotocamera. Vediamo quindi quali sono i migliori smartphone Lenovo 2020 in commercio.

Migliori smartphone Lenovo sotto i 150 euro

Motorola Moto E5 Play

Uno degli smartphone Lenovo più economici è il Motorola Moto E5 Play, un telefono Sigle SIM semplice, ma funzionale. Il dispositivo è equipaggiato con un piccolo display LCD da 5,2 pollici, connettività LTE 4G, una batteria da 2800 mAh, 2 GB di RAM e 16 GB di memoria interna espandibile. È presente una fotocamera posteriore da 8 MP più una frontale da 5 MP, il lettore i impronte digitali, il vivavoce e il sistema operativo Android 8.0 Oreo, per un cellulare adeguato, se non interessano prestazioni particolarmente avanzate.

Lenovo K6 Note

Uno dei migliori smartphone Lenovo economici è il K6 Note, un modello di qualche anno fa, ma ancora funzionale. Il Lenovo K6 Note mette a disposizione un display LCD da 5,5 pollici con risoluzione 1920×1080 pixel, un processore core a 1.4 GHz con chipset Snapdragon, 4 GB di RAM e 32 GB di memoria interna espandibile fino a 128 GB tramite microSD. È presente anche una fotocamera posteriore da 16 MP con risoluzione 4608×3456 pixel, stabilizzazione digitale dell’immagine, Flash Dual LED e HDR, oltre alla connettività Bluetooth 4.2, micro USB e al lettore di impronte digitali.

Motorola Moto E5 Plus

Per acquistare uno smartphone Lenovo e spendere poco un modello adeguato è il Motorola Moto E5 Plus, un dispositivo lanciato nel 2018 e in grado di offrire ancora prestazioni elevate. Il device dispone di un display LCD da 5,99 pollici, processore quad core a 1,4 GHz con chipset Snapdragon 425, con 2 GB di RAM e memoria interna da 16 GB espandibile con microSD fino a 128 GB. L’E5 Plus è dotato di una fotocamera posteriore da 12 MP con Flash Led, HDR e registrazione video in Full HD, mentre davanti propone una fotocamera da 5 MP.

Motorola Moto E5 Plus 6" Dual SIM 4G 2GB 16GB 5000mAh Grey

Goditi un display Max Vision da 6 "che puoi utilizzare comodamente con...

Motorola G6 Play

Un telefono Lenovo davvero economico è il Motorola Moto G6 Play, rilasciato a febbraio del 2018. Il device è caratterizzato da un design moderno e accattivante, con un display LCD da 5,7 pollici e una risoluzione di 1440×720 pixel. Si tratta di uno smartphone Single SIM Quad Band, con processore 8 core a 1.4 GHz, fotocamera posteriore da 13 MP e registrazione video in qualità Full HD. Non manca la connettività Bluetooth 4.2, micro USB e i moduli GPS e Glonass, oltre al giroscopio, al lettore di impronte digitali e una batteria da 4000 mAh che assicura un’autonomia elevata.

Motorola Moto G7 Power

Un modello piuttosto recente, se cerchi uno smartphone Lenovo economico, è il Motorola Moto G7 Power, uscito all’inizio del 2019. Il dispositivo integra il sistema operativo Android 9 Pie, con processore a 8 core e 1.8 GHz, chipset Snapdragon 632, scheda grafica Adreno 506, 4 GB di RAM e memoria da 64 GB. È presente un grande display LCD da 6,22 pollici, una fotocamera posteriore da 12 MP e una frontale da 8 MP, la tecnologia HDR, la registrazione video Full HD, i moduli GPS e Glonass, il giroscopio, l’accelerometro e la bussola.

Motorola Moto G7 Power, Smartphone Android 9.0, Display 6,2", Camera

Display Max Vision Full HD+ da 6.2" per una ottima esperienza visiva a...

Migliori smartphone Lenovo sotto i 250 euro

Motorola Moto G5S Plus

Tra i migliori smartphone Lenovo di fascia media troviamo il Motorola Moto G5S Plus, un modello del 2017 in grado di soddisfare anche le esigenze moderne. Il device propone un display touchscreen LCD da 5,5 pollici, un processore a 8 core e 2 GHz, con chipset Snapdragon 625 e GPU Adreno 506, RAM da 3 GB e memoria interna espandibile da 32 a 128 GB. La fotocamera posteriore ha una risoluzione di 13 Mp, con Flash Dual LED e registrazione video in qualità 4K, mentre davanti è presente una fotocamera da 8 MP, oltre al lettore di impronte digitali e al sistema di riconoscimento del volto.

Lenovo P2

Nonostante si tratti di un modello di qualche anno fa, il Lenovo P2 offre ottime prestazioni e una dotazione piuttosto attuale, con performance di tutto rispetto. Questo smartphone Dual SIM è caratterizzato da un display da 5,5 pollici Super AMOLED, con definizione Full HD e processore 8 core Qualcomm Snapdragon a 2.0 GHz, con RAM da 4 GB e memoria di 32 GB espandibile con microSD fino a 128 GB. Il device è dotato di una fotocamera posteriore da 13 MP, con stabilizzazione digitale, Autofocus e Flash Dual LED, più una fotocamera frontale da 5 MP, registrazione video in 4K a 30 fps, connettività Bluetooth 4.1, micro USB e modulo A-GPS.

Motorola Moto E6 Plus

Uno smartphone Lenovo con un ottimo rapporto qualità-prezzo è il Motorola Moto E6 Plus, uno degli ultimi modelli dell’azienda uscito sul mercato a marzo del 2019. Il telefono è dotato di una doppia fotocamera posteriore da 13 + 2 MP, una fotocamera frontale da 8 MP e un display LCD da 6,1 pollici con risoluzione 720×1560 pixel. Il Moto E6 Plus ha un processore 8 core a 2 GHz, con 2GB di RAM e memoria da 32 GB, espandibile tramite microSD fino a 512 GB.

Motorola E6 Plus (display max vision 6.1", dual camera 13 MP, 4/64 GB

Sistema dual camera da 13 MP. Ottieni il meglio dalla doppia...

Motorola Moto G7 Plus

Un ottimo smartphone di fascia media è il Motorola Moto G7 Plus, un telefono caratterizzato da un grande display da 6,24 pollici con risoluzione 2270×1080 pixel, processore a 8 core e 1.7 Ghz, modulo LTE 4G e tecnologia Dual SIM. All’interno è disponibile una RAM da 4 GB, con memoria da 64 GB espandibile tramite microSD fino a 512 GB, oltre a una doppia fotocamera posteriore da 16 + 5 MP con stabilizzazione ottica. Il Moto G7 Plus propone anche una fotocamera frontale da 12 MP, video in 4K, funzione Slow Motion e la tecnologia NFC per i pagamenti con lo smartphone.

Motorola Moto G7 Plus, Smartphone Android 9.0, Display 6,2" (FHD+

Display max vision full hd+ da 6.2" per una ottima esperienza visiva a...

Migliori smartphone Lenovo sopra i 250 euro

Motorola One Zoom

Uno dei migliori smartphone Lenovo top di gamma è senza dubbio il Motorola One Zoom, uno degli ultimi usciti, contraddistinto da un design originale e moderno, con funzionalità all’avanguardia e un grande display OLED da 6,4 pollici. Si tratta di un telefono Dual SIM, con sistema operativo Android 9 Pie e una fotocamera posteriore quadrupla da 48 + 8 + 16 + 5 Mp, dotata di una risoluzione complessiva di 8000×6000 pixel, stabilizzazione ottica e registrazione video in 4K. Non mancano il lettore di impronte digitali, il sistema Face Detection, la tecnologia HDR dinamica e NFC. Il processore octa core dispone di un chipset Snapdragon 675, con 4 GB di RAM e una memoria da 128 GB, espandibile con microSD fino a un massimo di 1TB.

Motorola One Zoom, Quad Camera 48MP, 128GB, Amazon Alexa Hands-Free

Versione esclusiva di Amazon con Amazon Alexa integrato: Di'...

Motorola One Vision

Tra gli smartphone Lenovo di fascia alta troviamo anche il Motorola One Vision, un device di ultima generazione con un display luminoso e di grandi dimensioni, tecnologie avanzate e un’elevata connettività. Il telefono è equipaggiato con uno schermo Cinema Vision Full HD da 6,3 pollici, sistema operativo Android 9 Pie e un processore a 8 core e 2 GHz, con chipset Exynos 9609 e GPU Mali G72, 4 GB di RAM e memoria da 128 GB espandibile fino a 512 GB. È presente una doppia fotocamera da 48 + 5 MP, con Touch Focus e stabilizzazione ottica dell’immagine, registrazione video in 4K e una fotocamera frontale da 25 MP, con connettività Bluetooth 5.0, USB Type-C 2.0, GPS e lettore di impronte digitali.

Motorola Moto Z3 Play Power Edition

Uno smartphone Lenovo esclusivo è il Motorola Moto Z3 Play Power Edition, un device moderno dalle alte prestazioni. Il telefono propone un display Super AMOLED da 6,18 pollici, con qualità Full HD e tecnologia Max Vision immersiva. All’interno è presente un processore octa core a 1.8 GHz, GPU Adreno 509, 4 GB di RAM e memoria da 64 GB che può arrivare fino a 2 TB tramite micro SD. Il device mette a disposizione una doppia fotocamera posteriore da 12 + 5 MP, con Flash Dual LED e video in 4K a 30 fps, una fotocamera frontale da 8 MP, Bluetooth 5.0, giroscopio, bussola e accelerometro, con una batteria da 3000 mAh per un’autonomia di lunga durata.