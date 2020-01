Gli smartphone in offerta: tutti gli sconti Amazon di gennaio 2020

Questo periodo dell’anno è senza dubbio il più interessante per gli appassionati di elettronica (e soprattutto di smartphone), poiché le offerte sono veramente tante e allettanti. Con tutte le promozioni in uscita, infatti, è possibile fare dei veri affari, acquistando telefoni economici, di fascia media o device esclusivi a un costo davvero competitivo. Se desideri risparmiare non farti scappare le migliori offerte Amazon sugli smartphone di gennaio 2020: ecco le proposte più vantaggiose su cui puntare.

Gli smartphone economici in offerta su Amazon

Tra le offerte per smartphone sottocosto su Amazon è possibile trovare tantissimi dispositivi economici, proposti in promozione speciale a gennaio. I modelli interessati dagli sconti sono veramente molti, quindi bisogna prestare grande attenzione ai ribassi dei prezzi. Nonostante si tratti di smartphone economici, perché non beneficiare di un ulteriore vantaggio, portandosi a casa un telefono funzionale a un costo imbattile? Ecco i migliori modelli in promozione.

Blackview BV5500

Se stai cercando smartphone economici in offerta Amazon ha una proposta imperdibile, il Blackview BV5500 Pro con un sconto del 13%. Si tratta di un cellulare con struttura antiurto, robusto e resistente, compatibile con le connessioni 4G LTE, con sistema operativo Android 8.1 e batteria da 4400 mAh. Puoi acquistare questo device a un prezzo di meno di 100 euro, comprando un telefono con display HD da 5,5 pollici, 16GB di memoria e doppia fotocamera da 8 + 2MP. Decisamente niente male per uno smartphone entry level.

UMIDIGI X

Prezzo estremamente conveniente per lo smartphone UMIDIGI X, un device con processore MediaTek Helio P60, 128GB di memoria, 4GB di RAM e supporto per microSD. Il ribasso è considerevole, con uno sconto del 20% per un prezzo davvero vantaggioso. Si tratta infatti di un telefono moderno uscito a luglio 2019, con tripla fotocamera posteriore da 48 + 8 + 5MP, display AMOLED da 6,35 pollici e sistema operativo Android 9 Pie. Non manca una poderosa batteria da 4150 mAh, per un’autonomia eccellente di lunga durata.

Offerta Cellulari Smartphone Offerte, UMIDIGI X Sensore di impronte sotto lo... 【Sensore di impronte sotto lo schermo】Grazie al recente sensore...

【48MP Tripla Fotocamera con AI】UMIDIGI X è equipaggiato con una...

Xiaomi Redmi Note 8T

Da non perdere tra le migliori offerte sugli smartphone di gennaio 2020 di Amazon la promozione per lo Xiaomi Redmi Note 8T, sul quale l’azienda di Jeff Bezos mette a disposizione un discreto sconto del 10%. A meno di 200 euro si può dunque acquistare un dispositivo di ottima qualità, un modello uscito ad aprile 2019 e caratterizzato da un grande display LCD da 6,3 pollici, quadrupla fotocamera posteriore da 48 + 8 + 2 + 2MP, processore Snapdragon 665, 4GB di RAM e ben 64GB di memoria interna.

Xiaomi Redmi Note 8T– Smartphone Display a goccia da 6,3" FullHD+... Quad camera ai da 48mp per scatti ultragrandangolari e macro

Display a goccia da 6,3" ultra-resistente corning gorilla glass 5 su...

Offerte Amazon gennaio 2020: gli smartphone di fascia media

Su Amazon le offerte dei cellulari si concentrano soprattutto sui device di fascia media, smartphone con un ottimo rapporto qualità-prezzo in grado di soddisfare qualsiasi esigenza. All’interno di questa categoria sono presenti marchi blasonati, come Huawei e Samsung, aziende che propongono apparecchi moderni, tecnologicamente avanzati e dotati di funzionalità esclusive, con prestazioni elevate ed eccellenti fotocamere. Vediamo quali bisogna tenere d’occhio assolutamente.

Samsung Galaxy A40

Tra gli smartphone Samsung in offerta troviamo il Galaxy A40, un modello sul quale Amazon propone il 23% di sconto, con un prezzo inferiore ai 200 euro. Stiamo parlando di un telefono di alta qualità, con display da 5,9 pollici Super AMOLED con risoluzione 1080×2340 pixel, doppia fotocamera posteriore da 16 + 5MP e anteriore da 25MP. All’interno è presente un processore Exynos 7 octa-core con 4GB di RAM e 64GB di memoria, espandibile fino a 512GB con microSD, oltre alla connettività Bluetooth 5.0 e USB-C.

Offerta Samsung Galaxy A40 Display 5.9", 64 GB Espandibili, RAM 4 GB, Batteria... Galaxy A40 vanta un design da vero top di gamma: sottile, con finiture...

L'Infinity-U display Super Amoled da 5.9” offre colori vividi e...

Huawei P30 Lite

Una delle offerte a gennaio 2020 di Amazon riguarda lo smartphone Huawei P30 Lite, uno dei protagonisti del Black Friday 2019, oggi proposto con uno sconto del 30% che consente di risparmiare oltre 100 euro sul prezzo iniziale. Questo dispositivo è dotato di un bellissimo display Full HD da 6,15 pollici, tripla fotocamera posteriore da 48 + 8 + 2MP e fotocamera frontale da 24MP. Le prestazioni sono elevate, grazie al potente processore con 4GB di RAM e 128GB di memoria espandibile con microSD.

iPhone 8

Nelle promozioni Amazon non potevano mancare anche i device della Apple, infatti tra gli apparecchi di fascia media troviamo l’iPhone 8 nella versione da 64GB. All’interno dell’e-commerce viene offerto uno sconto del 4%, sicuramente non una delle migliori promozioni di gennaio in assoluto, ma trattandosi di un iPhone è comunque valida. Sebbene abbia qualche anno alle spalle si tratta ancora di un telefono moderno e funzionale, con display Retina da 4,7 pollici con True Tone, fotocamera posteriore da 12MP con stabilizzazione ottica, chipset A11 Bionic e sistema di ricarica wireless.

Offerta Apple iPhone 8 (64GB) - Grigio siderale Display Retina HD da 4,7" con True Tone3

Resistenza a polvere e acqua di grado IP67 (profondità massima di 1...

Le migliori offerte Amazon per smartphone top di gamma

Come sempre l’attenzione maggiore è riservata agli smartphone di fascia alta, tra i più monitorati nelle promozioni Amazon per cercare di accaparrarsi l’ultimo device top di gamma a un prezzo stracciato. Tra i modelli più ambiti del 2020 ci sono ovviamente l’iPhone 11 e il Samsung Galaxy Note 10, sui quali il colosso americano offre sconti e offerte piuttosto interessanti per spingere le vendite. Ecco su quali telefoni puntare a gennaio.

Samsung Galaxy Note 10 Plus

Sicuramente sono tantissimi gli appassionati del Samsung Galaxy Note 10 Plus, offerto da Amazon con un ottimo sconto del 17% in promozione speciale. Questo modello propone un’ampia dotazione di sensori, come il giroscopio, l’accelerometro e la bussola, il supporto per le connessioni LTE 4G, uno schermo Dynamic AMOLED da 6,8 pollici e un sistema audio Dolby Atmos. Non manca la quadrupla fotocamera da 12 + 12 + 16 + 0,3MP, con chipset Exynos 9825, 12GB di RAM e 512GB di memoria interna.

Offerta Samsung Galaxy Note10+ Smartphone, Display 6.8", 256 GB Espandibili,... Il Cinema Infinity Display con tecnologia Dynamic AMOLED lascia spazio...

La S Pen, con la funzione Air Actions, ottimiza l'esperienza di...

iPhone XS Max

Tra le migliori offerte iPhone Amazon c’è una promozione sensazionale, l’iPhone XS Max con uno sconto del 38% per un risparmio di oltre 630 euro. Si tratta di uno dei telefoni più avanzati attualmente disponibili, un device innovativo con processore Apple A12 Bionic, display OLED da 6,5 pollici con risoluzione di 1242×2688 pixel, tecnologia HDR, connettività Bluetooth 5.0 e sistema di ricarica wireless. Oltre a ciò l’iPhone XS Max dispone di una memoria da 512GB in questo modello in promozione su Amazon, colorazione oro e una doppia fotocamera posteriore da 12 + 12MP con stabilizzazione ottica dell’immagine.

Apple iPhone XS Max (512GB) - Oro Display Super Retina (OLED) da 6,5" con HDR1

Resistenza a polvere e acqua di grado IP68 (profondità massima di 2...

iPhone 11 Pro

Da non perdere assolutamente la promozione Amazon 2020 sull’iPhone 11 Pro, un dispositivo di ultima generazione dalle prestazioni ai vertici nel settore, proposto nella versione da 256GB con uno sconto del 5%. L’apparecchio è certificato IP68 per resistere all’acqua, fino a 4 metri di profondità per un’immersione di 30 minuti, monta un display Super Retina XDR da 5,8 pollici, un chipset A13 Bionic, l’eccezionale tripla fotocamera con sensori da 12MP e supporto per i video in 4K. Presenti anche l’integrazione con Apple Pay e l’autentificazione con FaceID per il riconoscimento facciale.