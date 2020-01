Giorni caldi per Huawei P30 Lite: offerte Amazon al top il 22 gennaio

Sono giorni particolarmente intensi quelli che stiamo vivendo con il cosiddetto Huawei P30 Lite. Da un lato, infatti, abbiamo lo stato ormai avanzato dei lavori per rendere disponibile su ogni versione dello smartphone l’aggiornamento con EMUI 10, mentre dall’altro abbiamo offerte Amazon sempre più allettanti per il pubblico, dopo le notizie che vi abbiamo riportato di recente sulle nostre pagine. Nel primo caso, possiamo parlare di una patch ormai stabile, destinata ad arrivare anche a bordo dei modelli brandizzati a stretto giro.

Nuove offerte Amazon per Huawei P30 Lite

Passiamo a questo punto all’argomento più interessante per chi ancora non ha acquistato un Huawei P30 Lite. A poco meno di un anno dal suo esordio sul mercato, infatti, è possibile sfruttare nuove offerte Amazon, tramite le quali gli utenti si potranno assicurare il modello a poco meno di 215 euro. Questo, almeno, il prezzo fissato dallo store al momento della pubblicazione del nostro articolo, con la migliore proposta di sempre da quando il dispositivo è stato diffuso qui in Italia.

Difficile dire quanto durerà l’offerta in questione, anche perché i prezzi su Amazon sono in continua evoluzione. Resta il fatto che l’offerta è davvero allettante e potrebbe fare la differenza per coloro che stanno pensando da tempo di portarsi a casa un modello dall’invidiabile rapporto tra qualità della scheda tecnica ed il costo proposto da poche ore al pubblico italiano. Staremo a vedere quale sarà la reazione degli utenti, in riferimento ai best seller di questo store.

Fate dunque molta attenzione alle nuove offerte Amazon per coloro che intendono acquistare un Huawei P30 Lite, considerando il fatto che il prezzo fissato per lo smartphone oggi 22 gennaio non lo abbiamo mai visto all’interno dello store. Che ne pensate di questa promozione? Fatecelo sapere qui di seguito.