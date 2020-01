Foto dal vivo del Huawei P40 Pro e tutti i dettagli della fotocamera

State aspettando la fine di marzo per vedere finalmente dal vivo il Huawei P40 Pro? Se vi accontentate di dargli un’occhiata in foto possiamo darvi già quest’anteprima. Come riportato da ‘Huawei Central‘, c’è qualcuno che se ne va scorrazzando con il dispositivo tra le mani, prontamente immortalato non si sa da chi (potrebbe trattarsi anche di una semplice trovata pubblicitaria per incrementare l’hype attorno al dispositivo, per quanto ne sappiamo). Sono due gli scatti leaked a mostrare quello che dovrebbe essere il Huawei P40 Pro, che conferma avere, almeno dalle foto, il display curvo lungo i versanti laterali (a differenza del P40, che dovrebbe invece mantenere un pannello piatto, dal design molto più semplice), come pure la doppia fotocamera frontale incassata nello schermo tramite un apposito foro (anche se coperta opportunamente con una banda nera per non essere notata).

La fotocamera principale nel dettaglio: le foto notturne

Il retro non viene mostrato per bene, coperto com’è da una custodia. Ci sarebbe piaciuto potervi dire di più sul comparto fotografico principale, ma purtroppo gli scatti non offrono spunti in tal senso (non mancheremo comunque di fornirvi a seguire maggiori dettagli sulla base delle ultime indiscrezioni raccolte, che vi invitiamo però a non dare per assodate prima del tempo). Innanzitutto serve ribadire che il Huawei P40 Pro, al di là di ogni probabilità, adotterà un sensore periscopico ‘Quad Quad Bayer‘ da 52MP con dimensioni 1/1.33″ e funzioni di fusione 16-in-1 (i pixel dovrebbero essere pari a 8.96 μm). La novità degli scatti in notturna riguarderanno principalmente l’upscaling elaborato lato software (la risoluzione resterà da 3.25MP materialmente), per l’ottenimento di foto più dettagliate e filmati più nitidi. La tecnologia Pixel Binning, durante il giorno, consentirà un settaggio 4-in-1, e scatti da 13MP a 2.24 μm.

Scatti perfetti alla lunga distanza: teleobiettivo con zoom ottico fino a 10x

Chiaramente a migliorare non saranno solo le foto scattate in condizioni di scarsa illuminazione, ma anche quelli catturati alla lunga distanza grazie al teleobiettivo incorporato nel Huawei P40 Pro, con zoom ottico fino a 10x (per via del sistema a doppio prisma già adottato col P30 Pro). Incluso anche un sensore ToF per garantire più dettagli di profondità (soprattutto nei primi piani). La diagonale del display di Huawei P40 Pro dovrebbe mantenersi tra i 6.5 e i 6.7 pollici con risoluzione fino al QHD+ (non è escluso si possa restare entro i limiti del FullHD+, così da richiedere meno risorse sotto il profilo prettamente energetico), con spinta affidata al processore Kirin 990 5G (nelle versioni 5G, per l’appunto), 12GB di RAM e fino a 512GB di memoria interna. Android 10 con EMUI 10 saranno le versioni OS previste al momento del lancio, anche se al netto dei servizi Google, rimpiazzati dalla soluzione proprietaria rappresentata dai Huawei Mobile Services (per tutta la questione del ban USA di cui ormai dovreste essere abbondantemente al corrente, vostro malgrado). Tutto il resto è noia: restiamo a disposizione nel caso in cui necessitiate di rivolgerci qualche domanda attraverso il box dei commenti in basso (vi risponderemo al prima possibile).