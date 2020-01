Come far tornare le notifiche aggiornamento app del Play Store con AppNotifier

Le notifiche di aggiornamento app del Play Store vi mancano? In questo articolo vi avevamo parlato della loro scomparsa, avvenuta per esplicita volontà di Google. Se per molti era scomodo riceverne, ci sono utenti che preferirebbero non fossero state eliminate. La soluzione, per quest’ultimi, arriva da XDA Developers, e più nel dettaglio dall’applicazione ‘AppNotifier‘, che si occupa di simulare quanto prima avveniva in via spontanea ad opera del Play Store.

L’applicazione è stata creata dal Senior Member farmerbb: il suo funzionamento comporta la visualizzazione da parte dell’utente di una notifica quando una qualsiasi applicazione viene installata oppure riceve un aggiornamento (quello che in pratica avveniva fino a qualche settimana fa direttamente dal Play Store). Una volta scaricata da questa pagina dello store ufficiale di Big G (si tratta di un’applicazione verificata, che il colosso di Mountain View ha deciso di accettare nel proprio marketplace, e quindi non statevi a preoccupare possa danneggiare il vostro smartphone, non accadrà nella maniera più assoluta), per far funzionare AppNotifier non dovrete fare altro che scegliere se solo ricevere le notifiche di aggiornamento delle app del Play Store oppure anche di quelle eventualmente scaricate da canali non ufficiali.

In questo modo, pratico e comodo, risolverete il problema (se così si può definire) della scomparsa delle notifiche di aggiornamento app del Play Store. Chi, invece, preferisce mantenere il più possibile pulita la barra delle notifiche non dovrà fare nulla: Google ha già agito in suo favore, come vi abbiamo spiegato in apertura di articolo. A questo punto dovreste essere stati accontentati tutti, sia chi ha gradito la decisione presa dal colosso di Mountain View affinché gli utenti non siano costretti a ricevere avvisi indesiderati, sia chi predilige continuare a ricevere le notifiche di aggiornamento app del Play Store.