Cast e personaggi de La Serie Infernale su Paramount Network, John Malkovich da The New Pope ad Agatha Christie

Prosegue l’appuntamento con Agatha Christie su Paramount Channel. Dopo Le Due Verità, è la volta di cast e personaggi de La Serie Infernale, la miniserie tratta dall’omonimo giallo della grande scrittrice.

Nella versione italiana, lo show sarà trasmesso in due parti sul canale, ossia stasera 22 gennaio e domani 23 gennaio. Successivamente passerà su Sky Atlantic lunedì 27 gennaio (in seconda visione pay dopo il passaggio su Sky Cinema). Andato in onda originariamente sulla rete britannica BBC e diviso in tre episodi, il titolo originale de La Serie Infernale è The ABC Murders.

Il romanzo giallo di Agatha Christie è stato pubblicato nel 1936 e la miniserie è la sua quarta trasposizione. La prima risale al 1966 con il film Poirot e il caso Amanda, diretto da Franklin Tashlin, con protagonista Tony Randall; la serie televisiva Poirot (1992) ha dedicato un intero episodio al romanzo; infine, La serie infernale è il titolo del primo episodio dello show Little Murders by Agatha Christie, prodotto nel 2009.

La storia è ambientata negli anni Trenta. La trama si snoda intorno a Hercule Poirot, che troviamo invecchiato, alle prese con una serie di lettere minacciose a cui fanno seguito efferati omicidi. L’unico indizio è una copia della Guida Ferroviaria A.B.C. in ogni scena del crimine. Le indagini di Poirot sono continuamente sventate da un nemico determinato a sfidarlo in astuzia. Per fermare questo gioco mortale, non resta che un’unica soluzione: scoprire il mittente di tali lettere. E per farlo, Poirot dovrà mettere ogni cosa in discussione: la sua autorità, la sua integrità, il suo passato e la sua identità.

Nel cast e personaggi de La Serie Infernale John Malkovich nei panni dell’investigatore Hercule Poirot; Rupert Grint (il Ron Weasley della saga cinematografica di Harry Potter) interpreta l’Ispettore Crome; Andrew Buchan è Franklin Clarke; Eamon Farren nel ruolo di Alexander Bonaparte Cust; Jack Farthing è Donald Fraser; Gregor Fisher è Dexter Dooley; Tara Fitzgerald interpreta Lady Hermione Clarke; Henry Goodman è Sidney Prynne; Shirley Henderson nei panni di Rose Marbury; Bronwyn James è Megan Barnard; Freya Mavor è Thora Grey; e Kevin McNally nel ruolo dell’inspettore Japp.

La miniserie, prodotta nel 2018, è stata girata nello Yorkshire. In particolare, le location scelte sono state Grosmont, Leeds, Pickering, Ripon, Skelton-on-Ure, Wakefield e Bexhill-on-Sea.

John Malkovich è anche nel cast di The New Pope, seconda serie di Paolo Sorrentino ambientata in Vaticano, in cui interpreta Sir John Brannox, ambiguo e affascinante pontefice successore di Pio XIII (Jude Law).

Diretto da Alex Gabassi, con l’adattamento di Sarah Phelps, la miniserie è prodotta da Agatha Christie Productions e Mammoth Scrren. L’appuntamento con La serie Infernale inizia stasera su Paramount Channel alle ore 21:10.

Ecco il promo della miniserie: