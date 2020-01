Tutti gli ospiti di Sanremo 2020

Nel corso della prima conferenza stampa per il Festival della Canzone Italiana, Amadeus ha svelato i nomi degli ospiti di Sanremo 2020.

Il Festival numero 70 vanta nel cast fisso il cantautore italiano Tiziano Ferro ma anche il mattatore Fiorello. Mentre Tiziano Ferro sarà sul palco del Teatro Ariston di Sanremo tutte e 5 le serate, Fiorello potrebbe esserci, invece, solo per 4 sere su 5, lasciando Ferro da solo nella serata del duetto con Massimo Ranieri.

Tra gli ospiti già confermati e quelli in via di conferma, in questo articolo – in continuo aggiornamento anche durante il Festival – ricapitoliamo tutti coloro che calcheranno il palco di Sanremo serata per serata.

Artisti italiani ed internazionali, attori e le tanto chiacchierate 10 donne che affiancheranno Amadeus al Festival numero 70 si divideranno nelle 5 serate dedicate al trionfo della musica italiana, la kermesse con 24 Campioni e 8 Nuove Proposte in gara nei due circuiti.

TUTTI I CANTANTI DI SANREMO 2020

Tra gli artisti internazionali sicuramente presenti al Festival di Sanremo 2020 ci sono Mika, Lewis Capaldi e Dua Lipa. Tra gli italiani spuntano i nomi di Ultimo, Zucchero e Al Bano e Romina Power (in via di conferma). Salmo, inizialmente confermato sul palco per la prima serata, ha rinunciato al Festival. Ha rinunciato anche Monica Bellucci, inizialmente confermata al fianco di Amadeus per la co-conduzione.

Gli ospiti di Sanremo 2020 – Prima serata, martedì 4 febbraio

Tra gli ospiti della prima serata di Sanremo 2020 era previsto il rapper Salmo che ha poi spiegato di preferire San Siro a Sanremo, dando buca a poche settimane dall’avvio della kermesse canora.

Nella prima serata ci sarà sicuramente Fiorello, così come è confermata la presenza del cantautore italiano Tiziano Ferro. Top secret i loro interventi.

Al Festival di Sanremo, martedì 4 febbraio, ci sarà il cast del film Gli Anni Più Belli di Gabriele Muccino: Pier Francesco Favino, Kim Rossi Stuart, Claudio Santamaria e la cantante Emma Marrone, qui in veste di attrice.

Gli ospiti di Sanremo 2020 – Seconda serata, mercoledì 5 febbraio

Tra gli ospiti della seconda serata di Sanremo 2020, sono confermati Fiorello e Tiziano Ferro.

Gli ospiti di Sanremo 2020 – Terza serata, giovedì 6 febbraio

Nel corso della terza serata di Sanremo 2020, spazio agli ospiti internazionali. Attesissimo è il ritorno in Italia di Lewis Capaldi (che OM ha intervistato negli scorsi mesi).

Rimanendo sul fronte internazionale è atteso Mika, in tour in Italia prossimamente.

Tiziano Ferro duetterà con Massimo Ranieri nel corso della terza serata del Festival di Sanremo mentre l’intervento comico sarà riservato a Roberto Benigni. Da confermare la presenza di Fiorello nella terza serata.

Gli ospiti di Sanremo 2020 – Quarta serata, venerdì 7 febbraio

Spazio alla storia della musica italiana nella quarta serata. Il primo ospite confermato è Johnny Dorelli. Sul fronte internazionale è attesa Dua Lipa.

Gli ospiti di Sanremo 2020 – Quinta serata, sabato 8 febbraio – finale

Nella serata finale di Sanremo 2020 è attesa la presenza di Ultimo, secondo classificato nella scorsa edizione.

Nella quinta serata del Festival della Canzone Italiana dovrebbe esserci anche Zucchero, attualmente in fase di trattativa.

Ci sarà inoltre il cast del film La Mia Banda Suona Il Pop di Fausto Brizzi: Christian De Sica, Diego Abatantuono, Massimo Ghini, Paolo Rossi e Donatella Finocchiaro.

Le co-conduttrici di Amadeus

Amadeus ha annunciato di aver scelto 10 donne che lo affiancheranno sul palco nel corso delle 5 serate di Sanremo 2020.

Le 10 co-conduttrici di Sanremo 2020 sono Diletta Leotta, Rula Jebreal, Emma D’Aquino, Laura Chimenti, Sabrina Salerno, Alketa Vejsiu,

Ha fatto discutere la presenza di Georgina Rodriguez, fidanzata del calciatore Cristiano Ronaldo, e di Francesca Sofia Novello, fidanzata di Valentino Rossi.

Sul palco dell’Ariston anche Antonella Clerici e Mara Venier.

Inizialmente prevista alla co-conduzione, Monica Bellucci ha dato forfait.