Sono 23 gli smartphone Huawei compatibili con EMUI 10 il 21 gennaio: lista completa

Arrivano anche oggi 21 gennaio alcune indicazioni particolarmente interessanti per gli utenti che dispongono di uno smartphone Huawei potenzialmente compatibile con l’aggiornamento EMUI 10. Dopo avervi parlato di una situazione che va finalmente sbloccandosi per Huawei Mate 20 Lite sotto questo punto di vista, come avrete notato tramite l’articolo pubblicato nella giornata di lunedì, stamane è trapelata una vera e propria lista di modelli che rientrano o rientreranno in un discorso di questo tipo a breve termine.

La lista completa di smartphone Huawei con EMUI 10

Anche questa volta, la nostra fonte è un sito autorevole come Huawei Central, avendo riportato un elenco a quanto pare fornito dallo stesso produttore cinese. In particolare, la lista viene divisa in due blocchi. Il primo si riferisce a quei modelli che potranno sicuramente provare l’aggiornamento con EMUI 10 entro la fine di gennaio, menzionando in questo senso Huawei P30, P30 Pro, Mate 20 Pro, Mate 20, Mate 20 X (4G) e Nova 5T.

Il secondo, invece, analizza i device che potranno fare questo passo in un momento successivo, senza tuttavia darci delle tempistiche precise. Abbiamo a tal proposito i vari Huawei Mate 20 RS, Mate 20 X(5G), P30 lite, P20, P20 Pro, Mate 10, Mate 10 Pro, Mate 10 Porsche Design, Mate RS, Porsche Design, Mate 20 lite, tanto per menzionare quelli più ovvi. A chiudere il cerchio abbiamo infine Huawei P smart 2019, P smart + 2019, P smart Pro, P Smart Z, Nova 4, Nova 4e e Nova Lite 3.

Dunque, massima attenzione alle prossime mosse di Huawei sul fronte del rilascio dell’aggiornamento caratterizzato da EMUI 10 in versione stabile, in attesa di capire se ci sarà qualche altra aggiunta last minute. Cosa vi aspettate in questo senso? Ritenete ci sia qualche esclusione eccellente? Fatecelo sapere a seguire con un commento a fine articolo, sperando di ricevere le medesime informazioni anche sul versante Honor.