Sex Education 3 ci sarà? La nuova stagione è già in fase di scrittura prima del rinnovo

L’annuncio della produzione di Sex Education 3 sembra solo questione di tempo: alla fine di gennaio, Netflix dovrebbe riconfermare la sua fiducia nel progetto di questa serie inglese che ha davvero rappresentato una ventata di novità entusiasmante per stile e qualità della scrittura.

Per una serie che è riuscita nell’impresa non comune di migliorarsi con la sua seconda stagione partendo da una prima che era già perfettamente congegnata, il fatto che nel 2021 arriverà anche Sex Education 3 sembra davvero non essere in discussione (qui la nostra recensione della seconda stagione).

A riprova del clima favorevole al rinnovo della serie c’è il fatto che la creatrice Laurie Nunn ha dichiarato di aver già iniziato a scrivere Sex Education 3 nonostante la produzione non sia stata ancora confermata da Netflix, per portarsi avanti con un lavoro dai ritmi solitamente molto veloci. La Nunn confida certamente nel rinnovo e per questo ha già cominciato a scrivere i nuovi episodi, come ha raccontato a LadBible:

Ho iniziato a scrivere terza stagione, ma questa è solo una consuetudine del processo di scrittura, perché lavoriamo su un programma molto serrato, e la terza stagione non è stata ancora avviata o ufficialmente commissionata. Non scopriremo se ci sarà una terza stagione fino alla fine di gennaio, quindi incrociamo le dita!

Di sicuro l’auspicio della showrunner è che la serie torni con almeno un nuovo capitolo, visto il finale aperto che ha riservato alla trama e in particolare alla coppia principale dello show: Otis si è finalmente dichiarato a Maeve, ma quest’ultima non ha ricevuto il suo messaggio, anzi, non lo riceverà mai visto che è stato ascoltato e cancellato dal vicino di casa della ragazza, Isaac, segretamente innamorato di lei.

Chiaramente il cliffhanger finale apre ad una terza stagione che affronti i non detti tra Otis e Maeve, ma non solo: Eric conteso tra Adam e Rahim, l’amicizia tra Jackson e Viv, la storia tra Ola e Lily, la gravidanza di Jane sono altrettante storyline che si prestano ad una prosecuzione in un’ulteriore stagione, anche grazie ai numerosi nuovi personaggi che sono stati innestati nella trama del secondo capitolo.

Secondo Spoilertv.com, non ci sarebbero dubbi sulla produzione di una terza parte della teen dramedy inglese, perché Netflix avrebbe “tranquillamente rinnovato Sex Education prima dell’uscita della seconda stagione“. Si attende comunque l’annuncio ufficiale della società, che arriverà a un mese circa dal debutto della seconda stagione, così come avvenuto di recente per il rinnovo di You.

Le prime due stagioni di Sex Education sono disponibili nel catalogo Netflix.