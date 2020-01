Re Enma in Dragon Ball Z Kakarot: guida a tutte le risposte corrette per la Via del Serpente

Disponibile dallo scorso 17 gennaio, Dragon Ball Z Kakarot rappresenta senza ombra di dubbio il videogioco più ambizioso mai realizzato per omaggiare la celebre – e decisamente longeva – saga dei Saiyan. Una saga nata prima su cartaceo grazie alla matita e al genio del mangaka giapponese Akira Toriyama, poi divenuta un anime cult per diverse generazioni di spettatori. E ora incarnatasi in un actionRPG ad uso e consumo dei gamer su PC, PlayStation 4 e Xbox One, grazie all’impegno degli sviluppatori di CyberConnect2 e del publisher Bandai Namco – che di recente ha pure annunciato un’opera poligonale per Holly e Benji, in arrivo su PC, PS4 e Nintendo Switch nel corso del 2020.

Trattandosi di una grande avventura con elementi ruolistici, Dragon Ball Z Kakarot consente a fan vecchi e nuovi di ripercorrere tutti gli eventi più significativi dell’intera serie Z. Non solo grazie ad una campagna principale da vivere a portata di pad nei panni di Goku, ma anche grazie ad attività opzionali e missioni secondarie, che permettono di approfondire sessioni narrative e di scoprirne di nuove, controllando invece diversi personaggi secondari – in questa guida vi ho già svelato come sbloccarli tutti nel videogame, mentre quest’altra vi dà la possibilità di utilizzare l’automobile dell’eroe protagonista per esplorare le grandi ambientazioni.

Dragon Ball Z Kakarot: le risposte corrette alle domande di Re Enma

Per una trasposizione videoludica tanto fedele, non manca neppure la partecipazione di Re Enma. Questo personaggio, al cui cospetto vi troverete ad un certo punto della campagna principale, vi porrà cinque domande, utili per accedere alla Via del Serpente se risposte in modo corretto.

Niente paura però, perché in questa guida vado a svelarvi proprio quali risposte vi permetteranno di avere successo, come indicato pure nel video poco più in alto in questo stesso articolo – in lingua inglese. Si tratta comunque di quesiti piuttosto semplici a cui rispondere se avete seguito con attenzione le cutscene del videogioco. Eccole comunque tutte a vostra disposizione, così da fugare ogni dubbio e non commettere errori di sorta: Domanda 1: Dove è stato spedito Raditz? Risposta: Inferno; Domanda 2: Chi è più potente? Risposta: Re Enma; Domanda 3: Chi viene giudicato qui dopo la morte? Risposta: Tutti; Domanda 4: Esiste un modo per riportare in vita i morti? Risposta: Sì; Domanda 5: A quante domande siamo? Risposta: Cinque.

Offerta Dragon Ball Z: Kakarot PS4 - PlayStation 4 Oltre le epiche battaglie, tuffati nel mondo di dragon BALL Z:...

Esplora nuove ZONE e vivi le avventure del mondo dragon ball Z mentre...

Da notare che alla quinta risposta Re Enma andrà a contestare le vostre parole, per poi rendersi conto del suo errore e darvi finalmente accesso alla Via del Serpente, aprendovi il tanto agognato passaggio. Non dovreste allora avere problemi ad avanzare nella trama di Dragon Ball Z Kakarot, fino al suo “scontato” epilogo su personal computer e console di ultima generazione.