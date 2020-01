Prezzi in euro dei Samsung Galaxy S20, S20+, S20 Ultra e Z Flip

Sappiamo quasi tutto sui prosimi Samsung Galaxy S20, S20+, S20 Ultra e Z Flip, ma alle indiscrezioni di cui finora abbiamo parlato mancavano i prezzi espressi in euro, che il leaker Max Weinbach, nonché volto noto di XDA Developers, ha ben pensato di condividere con noi attraverso un apposito tweet. Per acquistare le versioni 5G dei Samsung Galaxy S20, S20+, S20 Ultra occorreranno rispettivamente tra i 900/1000, tra i 1050 ed i 1100 euro e 1300 euro. I modelli 4G LTE dovrebbe costare 100 euro in meno rispetto agli importi appena menzionati, utili per portarsi a casa gli esemplari 5G (standard di rete di ultima generazione, che sta per decollare anche in Italia attraverso le proposte dedicate dei vari operatori telefonici nazionali).

Per quanto riguarda il Galaxy Z Flip, che dovrebbe corrispondere al secondo smartphone pieghevole del colosso di Seul, bisognerà sborsare circa 1400 euro. Non ci sarà alcuna versione 4G del Galaxy Z Flip. Prezzi, questi, tutto sommato non eccessivamente alti tenendo conto delle migliorie apportate dal produttore asiatico ai suoi prossimi top di gamma.

Per chiarire meglio la situazione, vi ricordiamo i prezzi per l’Italia dei Samsung Galaxy S10, S10+ e S10e nelle rispettive versioni base da 128GB di memoria interna: 929, 1029 e 779 euro. Non sono pochi gli interventi messi a punto dal colosso di Seul per il potenziamento, non solo tecnico, dei Samsung Galaxy S20, S20+, S20 Ultra e Z Flip, da cui sono conseguiti gli aumenti del prezzo medio di quest’annata. Ricordiamo che i dispositivi verranno tutti presentati l’11 febbraio a margine di un evento dedicato che anticiperà il MWC 2020 di Barcellona. Siete disposti ad un investimento del genere per portarvi a casa uno tra Samsung Galaxy S20, S20+, S20 Ultra e Z Flip, oppure preferirete guardare altrove? Lasciateci un commento per farcelo sapere.

