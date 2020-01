Paul Wesley da The Vampire Diaries a Batwoman? L’ex Stefan Salvatore annuncia il suo ritorno in The CW

Novità importanti per i fan di The Vampire Diaries che presto dovranno fare i conti con il ritorno in tv di Paul Wesley, almeno in parte. L’amato Stefan Salvatore si è un po’ dato alla macchia in questi anni dopo la conclusione della serie che lo ha visto protagonista al fianco di Nina Dobrev e Ian Somerhalder, con grande delusione da parte dei fan. In molti avrebbero voluto vederlo più spesso in tv ma si sono dovuti accontentare della serie antologica Tell Me a Story in onda in streaming sulla piattaforma CBS negli Usa. E adesso?

Qualche novità bolle in pentola e non solo per via del ritorno della serie per la sua seconda stagione ma perché lo stesso Paul Wesley sul suo account Instagram ha annunciato il suo ritorno in The CW, almeno in parte. In particolare, l’ex Stefan Salvatore ha rivelato che presto sarà a Vancouver sul set di Batwoman ma non per quello che tutti sognano, ovvero vederlo nei panni magari di un super cattivo, ma solo per la regia di uno dei prossimi episodi.

Chi segue Paul Wesley sa bene che proprio la sua passione per la regia lo ha portato lontano dal set come attore e così, dopo avergli visto dirigere qualche episodio di The Vampire Diaries e The Originals ma anche di Shadowhunters e Legacies, alla fine sembra proprio che Wesley sarà alla regia del sedicesimo episodio di Batwoman in produzione proprio in questi giorni. In molti sono curiosi e vorrebbero sapere qualcosa di più ma senza molto successo visto che l’attore si è limitato ad annunciare che sarà sul set come regista di un episodio scritto da Daphne Miles ma non ha voluto e potuto riferire altri dettagli, titolo compreso.

ATTENZIONE SPOILER!

Qualsiasi cosa potrebbe rovinare la sorpresa al pubblico che proprio domenica sera, negli Usa, ha scoperto che Batwoman ha subito alcune conseguenze dopo il mega crossover e la fine dell’universo fino a questo momento conosciuto, tanto da ritrovare sua sorella Beth non nei panni di Alice ma di una ragazza, almeno all’apparenza, normale. Quello che è successo e come si è arrivati a questo sarà oggetto del prossimo episodio. Quello che succederà sul set con Paul Wesley lo scopriremo solo nelle prossime settimane salvo spoiler.