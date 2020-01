Pasquale Laricchia eliminato al Grande Fratello Vip 2020 tra mille polemiche: Valeria Marini non pervenuta

Pasquale Laricchia eliminato al Grande Fratello Vip 2020 e chi ha diviso la coppia che formava con Patrick Ray Pugliese è complice. Questo è quello che si evince dalle polemiche sui social e ancora una volta sembra proprio che il popolo di twitter non sia lo stesso che voti davvero durante i reality altrimenti non si spiegherebbe l’eliminazione del pugliese a favore di Andrea Denver ma, soprattutto, la percentuale con cui questo è avvenuto.

Il “soprammobile” muscoloso è rimasto in casa grazie al 42% delle preferenze mentre Pasquale è uscito con il suo 37% e questo non fa altro che indignare ancora di più.

Il programma va avanti ma io sono troppo triste per l’uscita di Pasquale e la separazione di questi due, non me ne capacito #GFVIP pic.twitter.com/xoOojiLhS9 — chià ❄️ (@itsmwengo) January 20, 2020

Pasquale Laricchia eliminato al Grande Fratello Vip 2020 è un errore? Per molto sì, soprattutto per gli amanti del trash che aveva visto in lui un vero e proprio paladino al fianco di Patrick. I due sono riusciti a creare molte dinamiche nella casa e sicuramente ad alzare l’asticella del divertimento ma adesso le cose cambieranno e il biondino, ex gieffino, si ritrova da solo dopo aver perso uno ad uno i suoi soci.

Prima Salvo Veenziano per via della sua espulsione, poi Sergio Volpini per volere del pubblico e, infine, proprio Pasquale Laricchia. Per fortuna il massacro, almeno per ora, è finito, visto che in nomination sono finiti Ivan e Carlotta, ma nessuno si spiega ancora (nemmeno Rita Rusic e Licia Nunez che ne parlano in casa) come possa essere stato eliminato Pasquale Laricchia.

Il televoto è ufficialmente aperto: scegli chi vuoi salvare tra Ivan e Carlotta 📲#GFVIP pic.twitter.com/S4Pk2rZMkd — Grande Fratello (@GrandeFratello) January 21, 2020

Il pugliese è stato il re della serata in una puntata in cui il Grande Fratello Vip 2020 ha puntato sui papà, tra video e sorprese per alcuni dei concorrenti a cominciare da Ivan Gonzalez, e sull’ingresso di Valeria Marini. La showgirl è entrata in casa per un confronto con Rita Rusic che non sembrava molto felice di questo: “Sei venuta a parlare in questa casa ma io su di te non ho mai detto una parola”. Valeria non ci sta e parla di frecciatine e dichiarazioni continue contro di lei e vorrebbe chiarire ma con poco successo visto che la sua ex rivale in amore non le ha lasciato spazio e, soprattutto, non ha risposto alle sue provocazioni. Adesso rimane da capire se lo farà nelle prossime ore mettendo altra carne al fuoco di questo decennale odio reciproco.

Questo è il momento che tutti stavamo aspettando: Valeria Marini VS Rita Rusić ⚡️🔥#GFVIP pic.twitter.com/9uzQ85jwqU — Grande Fratello (@GrandeFratello) January 20, 2020

Il Grande Fratello Vip 2020 tornerà in onda venerdì sera ancora una volta contro Il Cantante Mascherato di Milly Carlucci.