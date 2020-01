Ondata di rilasci per smartphone Xiaomi: tra Android 10 e semplici patch il 21 gennaio

Giornata calda per gli utenti italiani che hanno deciso di acquistare uno smartphone Xiaomi. Tra rilasci di semplici patch e svolte inerenti Android 10, infatti, possiamo parlare di importanti novità nel nostro Paese a partire da oggi 21 gennaio. Cerchiamo dunque di fare chiarezza, in modo che tutti abbiano le idee chiare su quello che sta avvenendo qui da noi e nel resto d’Europa. Anche perché il produttore asiatico deve dare assolutamente una risposta anche agli altri brand.

Tutti gli smartphone Xiaomi con un nuovo aggiornamento dal 21 gennaio

Passando a questioni più pratiche, potremmo partire ad esempio dallo Xiaomi Mi A2. La scelta non è casuale, perché stando alle segnalazioni raccolte questo martedì, pare che il produttore abbia avviato nuovamente la distribuzione dell’aggiornamento Android 10 dopo alcuni problemi riscontrati di recente. Addirittura, nella giornata di ieri fonti interne al produttore non escludevano che la diffusione dell’upgrade potesse essere cancellata in modo definitivo, come probabilmente ricorderete tramite il nostro approfondimento.

L’altra notizia importante di giornata riguarda i possessori di uno Xiaomi Mi 9T, considerando il fatto che tramite le ultime segnalazioni trapelate in Italia possiamo parlare della distribuzione di Android 10 anche nel nostro Paese. Contestualmente, gli utenti riceveranno anche la patch di gennaio e, secondo quanto raccolto in questi minuti, dovrebbe essere possibile procedere anche via OTA. Insomma, un’ottima notizia per tutti stamane.

A chiudere il cerchio, poi, troviamo lo Xiaomi Mi A3. Anche qui possiamo parlare della patch di gennaio, ma al contrario degli altri due smartphone menzionati in precedenza occorre evidenziare anche che i tempi non siano ancora maturi qui per parlare di Android 10. Insomma, casi differenti, che tuttavia ci raccontano un periodo particolarmente intenso in casa Xiaomi per quanto concerne il rilascio di nuovi aggiornamenti. Anche qui in Italia a quanto pare.