Meglio comprare Samsung Galaxy S10 Lite o Note 10 Lite? Differenze e analogie

Hanno messo piede in Italia i Samsung Galaxy S10 Lite e Note 10 Lite, entrambi versioni economiche dei rispettivi top di gamma del produttore asiatico. Unieuro li ha inseriti nel proprio catalogo online, dando a tutti coloro che sono interessati al loro acquisto la possibilità di ricevere una notifica di avvenuta disponibilità tramite email. Avete già deciso fin da adesso di voler comprare almeno uno dei due dispositivi in questione, e quindi non aspettate altro di sapere quando poter affondare il colpo? Compilate il form relativo al modello che vi interessa (questo per il Samsung Galaxy S10 Lite e questo per il Note 10 Lite), ed attendete l’email informativa che vi notificherà quando sarà disponibile all’acquisto (ricordate di fornire un indirizzo di posta elettronica valido, e di cui abitualmente fate uso).

Uno costa un po’ più dell’altro: quali sono le differenze che li contraddistinguono?

Il Samsung Galaxy S10 Lite sarà venduto al prezzo di 679 euro, con consegna a domicilio o ritiro in negozio gratuito. Il costo del Note 10 Lite è pari a 629 euro: per il device valgono le stesse condizioni appena illustrate per il Samsung Galaxy S10 Lite. Chiaro che quest’ultimo sia superiore, essendo alimentato dal processore octa-core a 7nm Snapdragon 855, di cui un core a 2.8GHz, tre da 2.4GHz e quattro da 1.7GHz (per il mantenimento di una certa efficienza energetica). L’altro è equipaggiato con il processore octa-core a 10nm Exynos 9810, con quattro da 2.7GHz e quattro da 1.7GHz. Il Samsung Galaxy S10 Lite vanterà anche 8GB, a differenza dei 6GB previsti per il Note 10 Lite (un altro punto a suo svantaggio). In comune i due dispositivi hanno lo schermo SuperAMOLED da 6.7 pollici con risoluzione FullHD+ e supporto HDR10+, 128GB di memoria interna (espandibili tramite microSD) e la batteria da 4500mAh (cambia il sistema di ricarica rapida, da 45W per il primo e da 25W per il secondo).

Non solo processore e RAM: anche le fotocamere non sono le stesse

Le differenze sopraggiungono anche in campo fotografico: tripla fotocamera posteriore per il Samsung Galaxy S10 Lite (grandangolo da 48MP con SuperSteady OIS, ultra-angolare da 12MP e macro da 5MP) ed anteriore da 32MP integrata nello schermo, che assume questa configurazione per il secondo (sensore principale da 12MP con OIS, ultra-grandangolare da 12MP e teleobiettivo da 12MP con OIS; la fotocamera frontale resta da 32MP integrata nel display). Inutile dirvi che entrambi gli smartphone saranno gestiti tramite il sistema operativo Android 10 con One UI 2.0. Queste le differenze e le analogie che sussistono tra il Samsung Galaxy S10 Lite e Note 10 Lite, entrambi comparsi sul sito di Unieuro (anche se non ancora disponibili). Adesso che siete a conoscenza di questi dati, potrete anche scegliere l’esemplare che più fa al vostro caso, per poterlo poi acquistare non appena Unieuro, o qualsiasi altro negozio fisico oppure online degno di fiducia, ne segnalerà la disponibilità). Non dovrebbe mancare molto, essendo il debutto dei due dispositivi previsto per la metà di gennaio (data ormai superata da circa una settimana). Siamo proprio curiosi di sapere per quale deciderete.