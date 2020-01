Il finale de Il Molo Rosso 2 su Rai2 il 21 gennaio, negli ultimi 3 episodi la verità sulla morte di Oscar

Termina dopo una programmazione infelice la messa in onda della serie spagnola El Embarcadero in Italia: il finale Il Molo Rosso su Rai2 viene relegato, come i precedenti tre episodi, alla seconda serata del 21 gennaio.

Con gli ultimi tre capitolo del giallo sentimentale creato dagli showrunner de La Casa di Carta, Alex Pina e Esther Martinez Lobato, si conclude la seconda ed ultima stagione de Il Molo Rosso, che in Italia è stata trasmessa in anteprima mondiale il 7 gennaio in prima serata (in Spagna ha debuttato solo il 17 gennaio su Movistar), per poi finire nel palinsesto notturno.

A causa degli ascolti inferiori alla media di rete, infatti, Rai2 ha deciso di modificare la programmazione della serie con Álvaro Morte (Il Professore de La Casa de Papel), Verónica Sánchez e Irene Arcos: dopo i primi due episodi in prima serata, che hanno totalizzato solo il 3.3% di share, i restanti sono stati accorpati in due appuntamenti per arrivare al finale de Il Molo Rosso 2 più in fretta di quanto inizialmente previsto.

Il 21 gennaio vanno in onda dalle 23.10 su Rai2, in prima tv assoluta, il sesto, settimo e ottavo episodio, che rappresenta il finale de Il Molo Rosso 2 e dell’intera serie: concepita per avere due sole stagioni, o meglio due parti di un unico racconto, la serie non avrà un seguito, come hanno spiegato i suoi creatori e produttori. Di conseguenza, svelerà nell’ultimo episodio la verità sul suicidio-omicidio di Oscar, il protagonista dalla doppia vita che riciclava denaro sporco per le organizzazioni criminali di Valencia all’oscuro di sua moglie Alejandra e della sua amante Veronica, con cui aveva anche una figlia.

Questa la trama del sesto episodio da cui parta la maratona finale del 21 gennaio, con la morte di Vincent e i sospetti su Conrado (Roberto Enriquez, già nel cast di Vis a Vis), che animato dalla voglia di vendetta per le violenze sessuali subite dalla moglie diventa il primo indiziato dell’omicidio. La prima a sospettare che sia implicato nel delitto è proprio la vedova di Oscar di cui è innamorato.

Conrado affronta Vicent davanti a molti testimoni e lo minaccia di morte. Quando il cadavere di Vicent viene ritrovato vicino al molo, Alejandra accusa Conrado di averlo ucciso…

Il molo rosso 2 Dolore, amore, felicità, sfortuna, tragedia, l'insieme di queste cose è la vita perché provare emozioni significa vivere. 🔥 #IlMoloRosso, finale di stagione, in prima visione assoluta domani martedì 21 gennaio, seconda serata, #Rai2. 🛶 Pubblicato da Rai2 su Venerdì 17 gennaio 2020

Per chi volesse recuperare l’intera serie, tutti gli episodi delle due stagioni sono disponibili in streaming su Raiplay, la piattaforma ad accesso gratuito della Rai.