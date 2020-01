I migliori smartphone Xiaomi: la classifica per fasce di prezzo

Xiaomi è una delle aziende più apprezzate degli ultimi anni nel settore degli smartphone, in grado di proporre un’ampia scelta di device economici e top di gamma. I telefoni del marchio cinese offrono un ottimo rapporto qualità- prezzo, fotocamere in grado di scattare foto nitide e ad alta risoluzione, con display grandi e luminosi. Nella classifica dei migliori Xiaomi troviamo modelli del 2018 e del 2019, con prezzi a partire da appena 80 euro fino a superare i 400 euro per quelli più esclusivi. Ecco quali sono i modelli che si distinguono divisi per ogni fascia di prezzo.

Migliori smartphone Xiaomi economici sotto i 150 euro

Xiaomi Redmi 5 Plus

Uno dei migliori smartphone Xiaomi economici è il Redmi 5 Plus, un modello uscito ad aprile del 2017, ma ancora in grado di offrire prestazioni elevate. Il dispositivo è equipaggiato con un processore octa-core a 2 GHz, con chipset Snapdragon 625 da 3GB di RAM e 32GB di memoria, espandibile con microSD fino a 128GB. Lo schermo è LCD da 5,99 pollici, con risoluzione 1080×2160 pixel, in più il device offre una fotocamera posteriore da 12MP e una frontale da 5MP, con supporto per i video in Full HD. Su Amazon il prezzo di vendita è di appena 82 euro, un vero affare per un cellulare moderno e funzionale.

Xiaomi Redmi Note 7

Un’ottima scelta se stai cercando uno smartphone a meno di 150 euro è lo Xiaomi Redmi Note 7. Si tratta di un telefono con un design eccezionale, dotato di una potente batteria da 4000 mAh che assicura un’autonomia piuttosto elevata. All’interno monta un processore Snapdragon 660 AIE octa-core, con 4GB di RAM e ben 64GB di memoria interna espandibile. Il device è un Dual SIM, con display molto grande da 6,3 pollici e doppia fotocamera posteriore da 48 + 5MP, in grado di realizzare scatti suggestivi ed estremamente nitidi. Il costo di questo smartphone cinese è di 119 euro, salvo ulteriori sconti.

Xiaomi Redmi S2

Lo Xiaomi migliore di fascia bassa è senza dubbio il Redmi S2, un modello del 2018 quindi abbastanza recente, ideale per chi vuole comprare un telefono moderno senza spendere troppo. Il dispositivo presenta il sistema operativo Android 8.1 Oreo, con processore octa-core a 2 GHz, scheda video Adreno 506, 3GB di RAM e memoria da 32GB, con possibilità di espansione fino a 256GB tramite microSD. Bello il display LCD da 5,99 pollici con 16 milioni di colori, la doppia fotocamera da 12 + 5 MP con stabilizzazione digitale, inoltre offre il supporto per la connettività Bluetooth 4.2 e il lettore di impronte digitali, il tutto a un prezzo di circa 126 euro.

Migliori smartphone Xiaomi di fascia media sotto i 300 euro

Xiaomi Redmi Note 8

Per quanto riguarda gli smartphone Xiaomi di fascia media, con un prezzo da 150 a 300 euro, uno dei modelli più apprezzati è il Redmi Note 8. Questo cellulare Dual SIM propone un modulo LTE 4G, un display LCD da 6,3 pollici, un processore octa-core a 1,9 GHz e 64GB di memoria interna. Il vero punto di forza è l’impressionante quadrupla fotocamera posteriore, da 48 + 8 + 2 + 2MP e una risoluzione di 8000×6000 pixel, Flash Dual LED e supporto per i video in 4K. Questo dispositivo monta il sistema operativo Android 9 Pie, pesa appena 190 grammi ed è acquistabile in offerta su Amazon ad appena 162 euro.

Xiaomi Mi 9 SE

Arrivato sul mercato a gennaio 2019, uno dei migliori smartphone Xiaomi di fascia media è senza dubbio il Mi 9 SE, cui la unica pecca è la mancanza di una memoria espandibile. Allo stesso tempo questo device mette a disposizione un display AMOLED da 5,97 pollici, con risoluzione 1080×2340 pixel, un chipset Snapdragon 712 con ben 6GB di RAM e 64GB di memoria interna, GPU Adreno 616 e sistema operativo Android 9 Pie MIUI 10. Precisa la tripla fotocamera da 48 + 13 + 8MP, che integra la stabilizzazione digitale e il Flash Dual LED con HDR. Il costo dello Xiaomi Mi 9 SE si aggira sui 300 euro, ovviamente salvo promozioni e offerte speciali.

Xiaomi Mi 9T

Salendo leggermente di prezzo, nella classifica dei migliori smartphone 2019 dell’azienda cinese troviamo lo Xiaomi Mi 9T, uscito a febbraio di quest’anno. Da segnalare l’ottima risoluzione dello schermo LCD da 4,39 pollici, con 3840×2160 pixel, inoltre è possibile registrare video in 4K e utilizzare le SIM Card nano. In questo caso troviamo una tripla fotocamera posteriore da 48 + 8 + 13 MP, con una fotocamera frontale da 20MP e funzionalità Slow Motion. Eccellente la connettività con Bluetooth 5.0, USB-C e NFC per i pagamenti con lo smartphone. Per acquistare questo bellissimo telefono Xiaomi bisogna spendere circa 300 euro, un prezzo decisamente in linea con la qualità offerta.

Migliori smartphone Xiaomi di fascia alta sopra i 300 euro

Xiaomi Mi 9T Pro

Eccoci arrivati ai top di gamma Xiaomi, un segmento dove si posizionano device esclusivi, ma che offrono ancora un prezzo non eccessivo. Un modello molto apprezzato è lo Xiaomi Mi 9T Pro, proposto da Amazon a un costo di circa 370 euro. Le caratteristiche tecniche sono elevate, a partire dal display AMOLED da 6,39 pollici, fino alla tripla fotocamera da 48 + 8 + 13 MP, con risoluzione 8000×6000 pixel, HDR, supporto per i video in 4K e riconoscimento facciale. Il processore è l’affidabile octa-core Snapdragon 855 con 6GB di RAM e 64GB di memoria interna, mentre il sistema operativo è Android 9 Pie aggiornato all’ultima versione.

Offerta Xiaomi Mi 9T Pro Smartphone da 6.39" FHD+, Snapdragon 855, Tripla... Qualcomm Snapdragon 855. Display AMOLED Full Screen da 6,39 pollici....

Tripla camera posteriore AI da 48MP. Pop up selfie da 20MP.

Xiaomi Mi 8 Pro

Uno dei migliori smartphone Xiaomi 2019 è sicuramente il Mi 8 Pro, uscito nel 2018, ma ancora tra i device più avanzati prodotti dall’azienda cinese. Si tratta di un telefono Dual SIM Quad Band, con processore octa-core a 2,3 GHz, GPU Adreno 630, RAM da 6GB e memoria interna da 128GB. Lo Xiaomi Mi 8 Pro ha uno schermo Super AMOLED da 6,21 pollici, dettagliato e nitido, con una doppia fotocamera posteriore da 12 + 12MP, zoom ottico 2x, HDR, Autofocus, supporto per i video in 4K e fotocamera frontale da 20MP. La connettività propone il Bluetooth 5.0, il modulo LTE 4G e USB-C, con bussola, giroscopio e sensore per la lettura delle impronte digitali, con un prezzo di acquisto di 385 euro circa.

Xiaomi Mi 9

Il miglior telefono Xiaomi in assoluto è il top di gamma Mi 9, uno smartphone che non ha nulla da invidiare ai grandi marchi del settore, come Samsung e Apple. Sebbene non sia presente il supporto per la memoria espandibile, questo device propone un processore octa-core con 128GB di memoria e 6GB di RAM, chipset Snapdragon 855 e sistema operativo Android 9 Pie. Ottimo lo schermo AMOLED da 6,39 pollici con risoluzione 1080×2340 pixel, oltre alle tre fotocamere posteriori da 48 + 16 + 12MP, con Flash Dual LED e supporto ai video in 4K. Per portarsi a casa lo Xiaomi Mi 9 è necessario spendere 470 euro, tuttavia viste le funzionalità e le prestazioni si tratta di un eccellente rapporto qualità-prezzo.