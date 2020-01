Elettra Lamborghini a Sanremo 2020 con Musica (E Il Resto Scompare) dopo Twerking Queen

Musica (E Il Resto Scompare) porta Elettra Lamborghini a Sanremo 2020. La ricca ereditiera bolognese ha deciso di intraprendere la strada delle musica in via definitiva, sancita dalla partecipazione al Festival annunciata nel corso dello speciale de I Soliti Ignoti.

Si tratta della prima volta in gara di Elettra Lamborghini, che nel mese di giugno ha rilasciato il suo album di debutto Twerking Queen dopo l’esperienza a The Voice Of Italy come giudice del talent di Rai2.

Chi è Elettra Lamborghini

Elettra Lamborghini nasce a Bologna nel 1994 da Luisa Peterlongo e Tonino Lamborghini. L’artista di Pem Pem è nipote dell’imprenditore Ferruccio Lamborghini, che ha fondato la nota e prestigiosa azienda automobilistica. Inizia la sua carriera musicale esibendosi in alcune discoteche della Lombardia, fino a farsi notare da Piero Chiambretti che l’ha voluta al Chiambretti Night. Nel 2016 partecipa al Super Shore, che trasmettono in Spagna e in America Latina. Nello stesso anno, prende parte al docu-reality di MTV Riccanza, posando per Playboy Italia.

Torna in tv nel 2017 con il Gran Hermano Vip, quindi in Inghilterra per il Geordie Shore. In ambito musicale, intraprende le prime collaborazioni con Gué Pequeno e Sfera Ebbasta, che rilasciano Lamborghini RMX. Per la prima volta, partecipa ai Wind Music Awards.

Nel 2018, pubblica il suo primo singolo da solista che intitola Pem Pem. Il brano conquista il doppio disco di platino. Torna ancora in tv con Acapulco Shore. In giugno, diventa conduttrice per Ex On The Beach Italia. A settembre, pubblica il secondo singolo Mala mentre a dicembre collabora al singolo Cupido RMX di Khea, Duki e Quavo.

A cominciare dal mese di aprile, debutta come coach nell’ultima edizione di The Voice Of Italy, dove affianca Morgan, Gué Pequeno e Gigi D’Alessio che vince la più recente stagione condotta da Simona Ventura. Il 27 maggio del 2019 firma un contratto discografico con l’etichetta Universal Music con la quale lancia l’album Twerking Queen, che rilascia il 14 giugno. Il 5 giugno pubblica il singolo Tòcame, realizzato in collaborazione con Childsplay e Pitbull.

Elettra Lamborghini a Sanremo 2020

Con l’annuncio del 31 dicembre 2019, Elettra Miura Lamborghini è ufficialmente nella lista dei 24 Campioni della prossima edizione del Festival di Sanremo con il brano Musica (E Il Resto Scompare). In questi giorni, l’artista di Pem Pem si sta divertendo a tenere sulle spine i fan con alcuni passaggi del testo del brano che porterà in gara. Per ascoltarlo, occorrerà invece aspettare fino al 4 febbraio, prima serata della kermesse condotta da Amadeus.

Quello di Elettra Lamborghini è un nuovo che ha già fatto discutere, dal momento che le sue esperienze musicali risultano piuttosto risicate rispetto a quelle televisive. Si dovrà comunque attendere per scoprire cosa sia capace di fare sul palco, che calcherà per la prima volta nella sua carriera.

Elettra Lamborghini salirà sul palco da fidanzata, dopo che il 25 dicembre 2019 aveva mostrato l’anello sui social. Ecco cos’ha dichiarato sul suo futuro marito.