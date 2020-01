Captain Tsubasa: Rise of New Champions, il videogioco di Holly e Benji annunciato per PC, PS4 e Switch

Del tutto a sorpresa, Captain Tsubasa: Rise of New Champions è l’annuncio più significativo delle ultime ore per quanti si professano fan di Holly e Benji e dell’universo videoludico. Annuncio che arriva dal publisher giapponese Bandai Namco, intenzionato a portare le imprese dei giovani calciatori da manga/anime anche su PC, PlayStation 4 e Nintendo Switch. La serie di culto, ideata da Yoichi Takahashi e capace di abbracciare più generazioni, si farà allora esperienza poligonale per le maggiori piattaforme casalinghe, dopo aver graziato gli schermi touch dei dispositivi mobile iOS e Android.

Come intuibile, e come potete ammirare più in basso nel trailer di annuncio, Captain Tsubasa: Rise of New Champions vanta un comparto grafico molto vicino a quello del tie-in animato grazie alla tecnica del cell-shading, proponendosi come un gioco di genere calcistico con impostazione arcade. Potremo utilizzare così, a portata di pad, tutte le tecniche e mosse speciali che contraddistinguono i calciatori tra protagonisti, comprimari ed avversari, senza dimenticare spettacolari inquadrature e match al cardiopalma. Il tutto, per stessa ammissione del team di sviluppo, con un gameplay accessibile per i fan della saga e per i neofiti.

“Poter portare la licenza di Captain Tsubasa nel mercato occidentale con un nuovo gioco di calcio è un sogno che diventa realtà”, ha dichiarato Hervé Hoerdt, vicepresidente senior Marketing, Digital & Content di Bandai Namco Entertainment Europe. “Captain Tsubasa: Rise of New Champions non è stato creato solo per i fan della saga, ma saprà conquistare anche gli appassionati di calcio in tutto il mondo!”

Da quello che sappiamo, il nuovo videogioco di Holly e Benji debutterà sugli scaffali fisici e digitali entro la fine del 2020. Una data di uscita ufficiale non è ancora stata fissata, ma sappiamo che il titolo è in lavorazione presso lo studio Tamsoft e che verranno rilasciati nuovi dettagli nel corso dei prossimi mesi. Cosa ne dite, è riuscito ad incuriosirvi?