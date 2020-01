Bugo e Morgan a Sanremo 2020 con Sincero dal nuovo album del Fantautore

Bugo e Morgan a Sanremo 2020 presenteranno il brano Sincero alla kermesse del Teatro dell’Ariston che quest’anno giunge alla 70esima edizione. Il Festival della Canzone Italiana andrà in onda dal 4 all’8 febbraio in diretta su Rai 1 con la conduzione di Amadeus.

I due cantautori si presentano come una coppia inedita: Bugo è un cantautore fuori dagli schemi e geniale, Morgan si è imposto sulla scena dai primi tempi della sua band, i Bluvertigo, con un repertorio che coniuga cantautorato e sperimentazione. Oggi Morgan prosegue nella sua carriera solista tra interventi televisivi e musica.

I due artisti si ritroveranno insieme sul palco dell’Ariston per celebrare la loro amicizia, nata nel 2002 dopo un incontro durante un festival rock. In quell’occasione ebbero modo di scoprire la loro stima reciproca.

Chi è Bugo

Bugo, al secolo Cristian Bugatti, nasce a Milano il 2 agosto 1973. Ancora oggi viene riconosciuto come uno dei nomi più importanti del nuovo cantautorato italiano, e con il suo stile a metà strada tra l’istrionico e l’ispirato si rende noto come Fantautore della musica italiana.

In adolescenza scopre la sua natura di spirito libero nel suo scarso interesse verso il mondo scolastico, e proprio in quegli anni si innamora della letteratura quando scopre il poeta maledetto Arhur Rimbaud.

Si appassiona alla musica e inizia a suonare la batteria, una passione che deve interrompere per gli obblighi di leva, ma è proprio durante il servizio militare che scopre il piacere della chitarra e inizia a comporre i primi pezzi. Una volta terminato il servizio militare fonda i Quaxo e si cimenta nel grunge, grazie all’ondata delle grandi band di Seattle che in quegli anni influenzano un’intera generazione con la pubblicazione dell’album Nevermind dei Nirvana.

I Quaxo gli fanno capire che ha bisogno di intraprendere una carriera solista fino alla pubblicazione del primo disco La Prima Gratta nel 2000, ma il suo successo arriva con l’album successivo Sentimento Westernato, pubblicato nel 2001. In quel tempo si esibisce per la trasmissione Supersonic di Enrico Silvestrin sull’emittente MTV e arriva al grande pubblico.

Oltre al cantautorato, Bugo si impegna anche come pittore con un particolare focus sull’arte concettuale, un percorso che oggi gli consente di collaborare con importanti riviste d’arte contemporanea.

Su Morgan ha detto:

Chi è Morgan

Morgan, al secolo Marco Castoldi, nasce a Milano il 23 dicembre 1972. Marco è un polistrumentista, compositore, bassista e personaggio televisivo nonché ex frontman dei Bluvertigo, band di fondamentale importanza nella scena alternativa italiana degli anni ’90 insieme a grandi nomi come Subsonica, Afterhours, CSI, Massimo Volume e Marlene Kuntz.

Nei primi anni ’80 scopre la passione per la new wave e a soli 12 anni il padre gli regala il primo sintetizzatore. Dopo la prima metà degli anni ’80 conosce Andrea Fumagalli che dal 1992 diventerà noto come Andy quando nascono i Bluvertigo.

Morgan, bassista e frontman della band, pubblica 5 album con i Bluvertigo ottenendo già un grande successo con Acidi E Basi (1995) e Metallo Non Metallo (1997) e nel 2003 esordisce come solista con il disco Canzoni Dell’Appartamento.

Nel frattempo partecipa a vari show televisivi, in particolare al talent show X Factor come giudice.

Quest’anno partecipa per la terza volta al Festival di Sanremo: la prima è stata nel 2001 con il brano L’Assenzio (The Power Of Nothing) insieme ai Bluvertigo che ritorano nel 2016 con Semplicemente.

Con la partecipazione al Festival di Sanremo del 2020 Morgan festeggia 30 anni di attività e si presenta per la prima volta in veste di solista.

Bugo e Morgan a Sanremo 2020

I due hanno affermato da subito che la partecipazione di Bugo e Morgan a Sanremo 2020 è la celebrazione di un’amicizia. Una volta annunciati i big i due artisti hanno tessuto le lodi reciproche sui loro profili social.

Morgan dice di Bugo:

Amo i cantautori storici, specialmente quelli degli anni ’60, ma se mi chiedono chi è il cantautore attuale che preferisco dico che è Bugo, perché ho tutti i suoi dischi e ho visto molti suoi concerti.

Bugo dice di Morgan:

Ho deciso di partecipare con Morgan a Sanremo per ragioni sia sentimentali che artistiche. Marco è un amico. Vi sembra poco l’amicizia vera? Per me essere con lui a Sanremo è un tributo sincero alla nostra amicizia. Sarà quindi il festival dell’amicizia.

Il brano Sincero, come afferma Bugo durante un’intervista a Leggo, si aprirà con la voce di Morgan e nell’arrangiamento ci sarà un synth.

Il nuovo album di Bugo

Il nuovo album di Bugo è Cristian Bugatti, un titolo che equivale al suo nome di battesimo e nel quale presenta 9 brani che includono il singolo di Sanremo. Con questo nuovo lavoro, in uscita il 7 febbraio, Bugo vuole offrire una versione 2.0 di se stesso con canzoni che trattano tutti i temi che sente vicini a sé e all’attualità.

Cristian Bugatti di Bugo uscirà con l’etichetta Mescal.

Bugo e Morgan a Sanremo 2020 parteciperanno nella categoria Campioni.