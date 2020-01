Biglietti in prevendita per i concerti estivi di Niccolò Fabi nel 2020

Sono annunciate le date dei concerti estivi di Niccolò Fabi per Tradizione E Tradimento, con un nuovo calendario che terrà in estate a cominciare dalla data del 24 giugno al Rock In Roma. I live continueranno fino al mese di settembre, con l’ultimo concerto del Circolo Magnolia di Milano.

Sono ancora in atto i concerti che Niccolò Fabi ha annunciato per il supporto di Tradizione E Tradimento, con la prima data che si era tenuta al Teatro Alighieri di Ravenna. Il calendario si era poi allungato con numerose nuove date, che il cantautore sta terminando proprio in questi giorni.

Le date dei concerti di Niccolò Fabi

24 giugno 2020 Roma, Teatro Romano di Ostia Antica – Rock in Roma

26 giugno 2020 Fiesole (FI), Teatro Romano – Estate Fiesolana

27 giugno 2020 Verona, Teatro Romano – Rumors Festival

10 luglio 2020 Bologna, Parco delle Caserme Rosse – Sequoie Music Park

11 luglio 2020 Grugliasco (TO), Gruvillage

25 luglio 2020 Cesena, Rocca Malatestiana – Acieloaperto

26 luglio 2020 Gardone Riviera (BS), Anfiteatro del Vittoriale – Tener-A-Mente

8 agosto 2020 Locorotondo, Locus Festival

10 settembre 2020 Milano, Circolo Magnolia

I biglietti sono in prevendita su TicketOne e in tutti i canali di vendita abilitati a cominciare dal 20 gennaio, mentre per il festival di Locorotondo è necessario utilizzare la app DICE.fm, in esclusiva per le prima due settimane. La consegna è garantita secondo le modalità abituali, quindi con recapito tramite corriere espresso o con ritiro sul luogo dell’evento. In questo caso, è necessario presentarsi in cassa con la ricevuta ottenuta tramite TicketOne e con un proprio documento d’identità valido. In caso di ritiro da parte di terzi, è invece necessario presentare regolare delega con firma e documento del delegante e del delegato, nonché un loro documento d’identità valido.

TRADIZIONE E TRADIMENTO Niccolò fabi

È il nono disco in studio da solista del cantautore

Scaletta dei concerti di Niccolò Fabi

A Prescindere Da Me Amori Con Le Ali Io Sono L’Altro I Giorni Dello Smarrimento Nel Blu Una Somma Di Piccole Cose Facciamo Finta Filosofia Agricola È Non è La Promessa Solo Un Uomo Una Buona Idea Indipendente Ecco Vince Chi Molla Una Mano Sugli Occhi Costruire Scotta Tradizione E Tradimento Vento D’Estate Il Negozio D’Antiquariato Lasciarsi Un Giorno A Roma

Il percorso di Tradizione E Tradimento è iniziato nel mese di ottobre, con il rilascio dell’album che era stato anticipato dal singolo Io Sono L’Altro. Lungo il tour di presentazione del disco così come quello del tour che ha avviato da Ravenna, e per il quale terrà ancora alcune date secondo questo calendario.

Le ultime date del tour di Niccolò Fabi

21 gennaio Napoli, Teatro Augusteo

22 gennaio Bari, Teatro Team

24 gennaio Ancona, Teatro Le Muse

25 gennaio Assisi, Teatro Lyrick

29 gennaio Bergamo, Teatro Creberg

30 gennaio Parma, Teatro Regio

In queste ore, Niccolò Fabi è anche intervenuto per dirsi deluso dall’andamento dei lavori del parco donato al Comune di Taranto in nome di sua figlia Olivia per Parole Di Lulù, scomparsa nel 2010 a seguito di una meningite fulminante. I lavori per l’adeguamento del luogo non sarebbero mai partiti, così come racconta l’artista a Repubblica: