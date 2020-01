Sta per smettere di funzionare LG AirDrive: cosa perderemo?

Forse non sarà diffusissimo, ma bisogna sappiate che a partire dal 31 marzo 2020 chiuderà il servizio LG AirDrive, come spiegato dal colosso coreano all’interno di un apposito comunicato rivolto ai clienti impattati. Per chi non lo conoscesse, parliamo di una funzionalità che permette di collegare i device in modalità wireless, così da consentirne il controllo ed il trasferimento dei dati da uno smartphone ad un PC, o magari ad un tablet e così via dicendo (il tutto senza dover necessariamente ricorrere ad un cavo USB, e da qui la comodità del servizio).

Le comunicazioni, come sopra vi dicevamo, stanno pervenendo agli utenti interessati a mezzo posta elettronica (controllate tra le email, potreste averla ricevuta anche voi). L’azienda ha fatto sapere che LG AirDrive cesserà il proprio servizio per quanto riguarda smartphone, app, tablet e web dalle ore 00 del 1 aprile 2020, che, tradotto alle nostre coordinate geografiche, significa che intorno alle 16 italiane del 31 marzo la questione intaccherà anche il nostro Paese. Non si possono sindacare le politiche aziendali del brand: bisognerà farsene una ragione e riprendere dal cassetto, magari dopo averlo spolverato un po’, il cavo USB. Non si potrà fare diversamente se si vuol rimanere nell’ambito dei software LG (in alternativa potrete decidere di affidarvi a soluzioni di terze parti, che comunque non mancano).

Ha tagliato corto la compagnia, che non ha fornito chissà quali spiegazioni ai propri clienti relativamente alla cessazione definitiva di LG AirDrive, un servizio più che datato, ma magari ancora utilizzato per via della sua comodità. Ci spiace avervi dovuto dare questa notizia, ma purtroppo era necessario per tenervi informati di quel che accadrà alla piattaforma a partire dal 31 marzo 2020. Qualcosa per caso non vi è chiaro? Rivolgeteci le vostre domande attraverso il box dei commenti in basso.