Protagonisti Huawei Nova 5T e Mate 10 Pro: gli aggiornamenti rilasciati

Non passano inosservati gli aggiornamenti che hanno di recente colpito due capisaldi del colosso di Shenzhen, vale a dire i Huawei Nova 5T ed il Mate 10 Pro. Come riportato da ‘tuttoandroid.net‘, il medio gamma da poco presentato ha appena ricevuto Android 10 con EMUI 10 attraverso il firmware YAL-L21 10.0.0.184 (C431E3R1P2), che include anche la patch di sicurezza di dicembre 2019. Il pacchetto avrà un peso di 4.65GB per tutti quelli ancora fermi ad EMUI 9.1, mentre sarà molto meno pesante per gli utenti che già dispongono dell’ultima major-release di Google personalizzata con EMUI 10 (788MB appena, che, nonostante non possa essere considerato un peso piuma sarà di certo meno invasivo da scaricare rispetto ai 4.65GB richiesti per il download del pacchetto completo di cui vi avevamo parlato prima).

Per quanto riguarda il Huawei Mate 10 Pro, l’aggiornamento non ha purtroppo nulla a che vedere con EMUI 10 in versione stabile, già disponibile sul mercato cinese, ma non ancora per il nostro territorio. Il pacchetto risulta sempre basato su EMUI 9.1, ed introduce la patch di sicurezza di dicembre 2019 per l’ex top di gamma della fortunata serie (che ultimamente sta vivendo un periodo di non particolare slancio per via dell’assenza dei servizi Google, che speriamo possano essere presto compensati dai Huawei Mobile Services).

L’upgrade corrisponde alla versione firmware BLA-L29 9.1.0.345(C432E6R1P12), avente un peso di soli 264MB (potrete benissimo scaricarlo anche tramite la connessione dati del vostro operatore telefonico, non crediamo peserà troppo sull’economica del bundle che avete a disposizione da contratto con il provider di riferimento). Questo è tutto per quanto riguarda i recenti aggiornamenti che hanno colpito i Huawei Nova 5T e Mate 10 Pro, entrambi molto stimato nel nostro territorio. Se avete domande da volerci porre, fatecelo sapere attraverso il box dei commenti in basso.