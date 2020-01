Matteo Faustini a Sanremo 2020 con Nel Bene E Nel Male (testo)

Matteo Faustini a Sanremo 2020 presenterà il brano Nel Bene E Nel Male per la categoria Nuove Proposte.

Cantautore e pianista, Matteo Faustini parteciperà alla 70esima edizione del Festival Della Canzone Italiana dal 4 all’8 febbraio in diretta su Rai 1 con la conduzione di Amadeus.

Chi è Matteo Faustini

Nato a Brescia il 5 ottobre 1994, Matteo Faustini scopre sin da bambino la sua passione per il canto e il pianoforte. Il suo percorso musicale inizia nell’adolescenza quando partecipa ai primi concorsi musicali e, in contemporanea, si laurea in Scienze Linguistiche e Letterature Straniere.

A 13 anni entra nel Coro delle Voci Bianche del Teatro alla Scala di Milano e vi rimane fino all’età di 15 anni. Subito dopo entra nel mondo teatrale con diversi spettacolo tra Brescia e Bergamo, una realtà che gli farà scoprire il contatto col pubblico e che gli permetterà di forgiare il suo carisma.

Sempre più appassionato di musica, a 18 anni decide di dare priorità al canto e alla scrittura di canzoni, un mondo che considera l’unico rifugio in cui riesce ad esprimere i suoi sentimenti e le sue emozioni.

Dai 18 ai 22 anni arrivano le prime soddisfazioni: nel 2013 arriva al secondo posto con il brano If You Stay, premiato da Ivana Spagna, e durante il Premio Franco Reitano nella stessa occasione la sua canzone viene premiata come miglior composizione; nel 2014 si classifica al primo posto per il Festival della Canzone di Arese con il brano Ho Bisogno Di Te; nel 2019 si classifica terzo al concorso Una Canzone Dal Cuore con il brano La Bocca Del Cuore; vince una borsa di studio presso la Lizard Academy e nel 2017 vince il primo posto del concorso Voice The Tunnel premiato da Andrea Mirò.

Tra i 22 e i 23 anni entra negli Smooth Criminals, tribute band del re del pop Michael Jackson e grazie a questo progetto girerà lungo l’Italia, la Danimarca, il Belgio e la Germania, e proprio da questa esperienza sente la necessità di esprimere la sua arte prendendo una propria strada.

Matteo Faustini a Sanremo 2020

L’arrivo di Matteo Faustini a Sanremo 2020, la kermesse dell’Ariston dopo Sanremo Giovani, è una messa alla prova delle sue capacità. Matteo partecipa con il brano Nel Bene E Nel Male, un brano sulla comunicazione dei sentimenti ma anche sulla propria messa in discussione. La canzone è una ballata a metà tra il recitativo e il cantautorato, con un falsetto che addolcisce il ritornello favorendo la dimensione più tipica della canzone italiana che da sempre si rivela la più ricercata dal pubblico del Festival.

La voce profonda di Matteo Faustini sa recitare e cantare il tormento, con il taglio emozionale del cantautore e la dialettica – come se fosse un reading – del narratore, accompagnato da pianoforte e suoni acustici che rendono il brano complementare alla scena pop italiana.

Un tema, l’amore, che ancora ispira gli artisti e ancora tormenta l’uomo, che non riesce a standardizzarsi e ancora muove guerre e giri di vite.

Di seguito il testo di Nel Bene E Nel Male, il brano che porterà il giovane cantautore bresciano Matteo Faustini a Sanremo 2020.