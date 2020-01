Levante a Sanremo 2020 con Tikibombom e il nuovo album Magmamemoria MMXX

Dopo il concerto al Mediolanum Forum di Assago, Levante a Sanremo 2020 con Tikibombom promette un debutto che farà discutere. Il brano sarà inserito nella nuova versione dell’album che sarà rilasciato il 7 febbraio prossimo e conterrà anche le registrazioni del concerto meneghino.

Tikibombom è un invito ad accogliere la diversità come ricchezza. Del brano, che sarà in gara al Festival di Sanremo a cominciare dal 4 febbraio, Levante ha raccontato:

“È una lettera rassicurante per dire che la diversità è ricchezza. Canto di chi resta indietro ma anche di chi vuole rimanerci, gli ultimi con orgoglio, quelli che si sentono poco capiti, messi in disparte ma si sanno fare forza”.

Chi è Levante

Levante, nome d’arte di Claudia Lagona, nasce a Caltagirone il 23 maggio del 1987. Rimane in Sicilia fino all’età di 14 anni, ma nel 2001 si trasferisce con la famiglia a Torino, a seguito della morte del padre avvenuta 5 anni prima. Si forma musicalmente fin da giovanissima attraverso l’ascolto di alcune delle maggiori cantautrici italiane, prima fra tutte Carmen Consoli, ma anche Janis Joplin, Tori Amos e Alanis Morissette.

Il primo contratto è con la A&A Recordings Publishing e l’Atollo Records, con le quali registra il brano Troppodiva sotto lo pseudonimo di Levante e le Effemeridi. Lascia poi torino per trasferirsi a Leeds, dove incide il suo primo brano di successo per l’etichetta INRI, che intitola Alfonso.

Nel 2014, apre il tour che Max Gazzè ha organizzato per Sotto Casa e pubblica il suo primo album, Manuale distruzione, poi premiato come migliore opera prima dall’Academy Medimex. Partecipa al Concerto Del Primo Maggio e apre le date dei Negramaro.

Nel 2015 esce il secondo album, Abbi Cura Di Te, che anticipa con la presentazione del singolo omonimo. Dall’album, estrae Ciao Per Sempre, Finché Morte Non Ci Separi e Le Lacrime Non Macchiano. Il tour dedicato all’album inizia il 6 giugno 2015 da Miami Festival di Milano e sarà condotto in 28 città italiane.

Nel mese di novembre del 2016 accetta l’invito di J-Ax e Fedez di partecipare all’incisione del singolo Assenzio, che i due rapper inseriscono nel disco a due voci, Comunisti Col Rolex. Il brano è certificato disco di platino, per tre volte.

Nel 2018 arriva Non Me Ne Frega Niente, con il quale anticipa il suo terzo album Nel Caos Di Stanze Stupefacenti, che pubblica il 7 aprile 2017. Nel disco, è contenuto il singolo con Max Gazzè, Pezzo Di Me. Il disco è supportato da un lungo tour che annuncia sul palco del Concerto del Primo Maggio a Roma. Il 1º giugno del 2018 partecipa come ospite al concerto finale di J-Ax e Fedez, che i due rapper hanno tenuto allo Stadio San Siro di Milano.

Il quarto album arriva il 4 ottobre ed è il primo con la major Warner nella quale è approdata il 5 marzo 2019. Magmamemoria è anticipato dal singolo Andrà Tutto Bene, al quale segue Lo Stretto Necessario che porta in duetto con Carmen Consoli. Il terzo singolo arriva il 27 settembre ed è Bravi Tutti Voi.

Il disco è portato in tour in tutta Italia, con il prestigioso debutto sul palco del Mediolanum Forum di Assago dove Levante suona per la prima volta nella sua carriera. Le registrazioni del concerto saranno riversate anche in Magmamemoria MMXX, che uscirà il 7 febbraio nel corso del Festival di Sanremo.

Nel 2017, realizza il sogno di pubblicare il suo primo romanzo di narrativa che intitola Se Non Ti Vedo Non Esisti, edito da Rizzoli. Il secondo romanzo arriva nel 2018 e prende il titolo di Questa è La Volta Che Ti Dimentico.

Levante ha anche collaborato con alcuni dei maggiori artisti italiani. Per Gianni Morandi ha scritto Mediterraneo, brano che l’artista di Monghidoro ha inserito nell’album D’Amore D’Autore, ma anche duettato con Tiziano Ferro in Valore Assoluto, singolo che compare nell’extended version di Il Mestiere Della Vita. Nel 2019, ha duettato con Irene Grandi in Un Motivo Maledetto, brano che l’artista toscana ha inserito in Grandissimo, ultimo album rilasciato in onore dei 25 anni di carriera.

Levante a Sanremo 2020

Il 31 dicembre 2019 è resa ufficiale la partecipazione di Levante al Festival di Sanremo 2020 con il brano Tikibombom. Annunciato anche il repack di Magmamemoria, che intitolerà Magmamemoria MMXX, da rilasciare come cofanetto contenente 15 brani tra cui 4 inediti col brano di Sanremo, oltre alle registrazioni al Mediolanum Forum di Assago.