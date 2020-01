La penultima puntata de La Guerra è Finita in onda il 27 gennaio: come finirà per Davide e i suoi?

La penultima puntata de La Guerra è Finita andrà in onda lunedì prossimo, il 27 gennaio, ad un passo dal finale della fiction che è composta da solo quattro puntate. Michele Riondino e i suoi torneranno in onda per raccontare come andrà a finire questa loro ricostruzione non solo materiale ma anche dei sentimenti. I sopravvissuti alla crudeltà e alla disumanità dei lager sono rientrati in Italia e Davide ha messo insieme la sua “squadra” per un sostegno a vicenda. Nella prima puntata abbiamo conosciuto Davide, pronto a trovare moglie e figlio dai quali è stato separato proprio per via della deportazione, e i ragazzi che ha deciso poi di portare in “salvo” quando il Centro Rifugiati li ha messi alla porta per mancanza di posti.

Prima di capire come andrà a finire la ricerca di Davide e la sua nuova vita con i superstiti, La Guerra è Finita torna in onda oggi, , lunedì 20 gennaio 2020, su Rai 1 con il secondo appuntamento in cui Davide, per poter restare con gli altri alla Tenuta, chiede aiuto al vecchio dirigente della fabbrica meccanica in cui lavorava, Besozzi, che però gli dice di avere le mani legate. Per fortuna i proprietari dello stabile sono amici di famiglia di Giulia ma anche in questo caso non si riuscirà ad usare la cosa a proprio favore.

Intanto, Sara scopre che Gabriel non sa leggere ancora e così si offre di farle da maestra anche un po’ curiosa del contenuto del pacco che lui ha sempre con sé. Il giovane sarà al centro della puntata perché prima accuserà Sara di averlo tradito dicendo a tutti che non sa leggere e poi facendo a botte con Mattia. Nel frattempo, un giovane avvocato, Stefano Dell’Ara, arriva alla Tenuta e colpito proprio da Giulia promette che cercherà di risolvere la cosa. Davide arriva a Mauthausen e rimane sconvolto da quello che scopre ma tornando in Italia con una bambina Ninnina.

La Guerra è Finita torna la prossima settimana, il 27 gennaio, con la penultima puntata in cui Davide prova a capire se Mattia sia stato uno dei membri di un gruppo che si è macchiato di diversi reati contro i civili mentre Miriam è sempre più vicina a lui con tutto quello che questo significa. Intanto, Stefano invita Giulia ad andare con lui a un grande ballo in città per parlare direttamente con la marchesa Olimpia Terenzi ma arrivato lì la presenta come la sua fidanzata. Come la prenderà Giulia che, intanto, ha in mente solo Davide?