Inaspettatamente il POCOPHONE F2 Lite: il prezzo il punto forte

Potrebbe essere in arrivo il POCOPHONE F2 Lite, uno degli smartphone previsti dal brand per il 2020. Il leak proviene dal video YouTube che potrete visualizzare a fine articolo, e ci sembra più che eloquente: ci ha pensato l’informatore RevAtlas a fornirci i dettagli che vi proponiamo, tra cui una carrellata di immagini che lunga la dicono su quello che aspetta i fan della fortunata serie. Si tratterebbe di un dispositivo con schermo edge-to-edge e notch a goccia, caratterizzato dalla spinta hardware del processore Snapdragon 765, con 6GB di RAM ed una batteria da 5000mAh. Non mancherà a bordo Android 10, l’ultima major-release dell’OS mobile di Google, come pure una fotocamera con un sensore principale da 48MP (cosa comunque non scontata trattandosi di un dispositivo presumibilmente di fascia media).

POCOPHONE F2 Lite potrebbe costare anche meno del primo POCOPHONE F1, già molto economico, anche se ancora non abbiamo certezza alcuna venga effettivamente presentato. Tra breve potremmo saperne di più circa questo particolare dispositivo, che dovrebbe contraddistinguersi per una versione personalizzata dell’interfaccia proprietaria MIUI, posta accanto ad Android 10 (come vi avevamo già suggerito pocanzi).

Non ci aspettavamo venisse realizzato un POCOPHONE F2 Lite, ma piuttosto un modello standard che prendesse il posto del primo esemplare, che non poco successo aveva riscontrato per l’ottimo rapporto qualità/prezzo proposto (non capita certo tutti i giorni di reperire quello che è a tutti gli effetti un top di gamma, quanto a specifiche tecniche, ad una cifra a buon mercato come nel caso del POCOPHONE F1, che si è fatto apprezzare soprattutto per questo aspetto). Vedremo più avanti se e quante altre versioni il produttore cinese deciderà di sfornare nell’arco del 2020. A voi il POCOPHONE F2 Lite dice qualcosa? Fatecelo sapere lasciando un commento all’articolo attraverso il box qui sotto.