In vetta alle offerte Amazon della settimana smartphone Xiaomi e Samsung dal 20 gennaio

Oggi 20 gennaio parte una nuova settimana di offerte Amazon. Nonostante il clima malinconico del Blue Monday, ossia del giorno più triste dell’anno, più di qualcuno potrebbe consolarsi approfittando di una delle promozioni ora attive su smartphone e accessori Xiaomi e Samsung sullo store. Il risparmio è assicurato, in particolare, su tre modelli di fascia media per i quali la convenienza è tangibile in decine e decine di euro.

Partiamo dal brand Xiaomi che sta facendo letteralmente faville proprio sullo store di Bezos. Le soluzioni del produttore sono perennemente collocate tra i bestseller di Amazon appunto, pure al momento di un nuovo lancio hardware. Il riferimento attuale più appropriato è quello del recentissimo Xiaomi Redmi Note 8t. Il telefono è un ottimo compromesso per chi non vuole spendere molto considerando che il valore commerciale del telefono è sceso appena sotto la soglia dei 160 euro. Come punti di forza del dispositivo ci sono senz’altro il processore Qualcomm Snapdragon 665, la GPU Adreno 610 e la quad camera con sensore principale da 48 MP.

Altra soluzione Xiaomi da mettere in evidenza tra le offerte Amazon della settimana è quella studiata per un accessorio sempre Xiaomi. Sono in effetti in promozione proprio le cuffie Xiaomi Redmi Airdots adattabili anche a dispositivi non del brand ma pure Huawei, Samsung e su iPhone. Gli auricolari senza fili sono davvero alla portata di molti con un prezzo appena inferiore ai 33 euro.

Offerta superpow Xiaomi Cuffie Bluetooth Senza Fili, Redmi Airdots Originale... 【VERA ESPERIENZA WIRELESS】Questo cuffie bluetooth senza Fili è un...

【PULSANTE FISICO MULTIUSO】Le cuffie sono notati di un pulsante...

Tra le offerte Amazon della settimana partite proprio oggi 21 gennaio, è impossibile non citare quella dedicata pure ad un altro bestseller della telefonia, ma del brand Samsung. In particolar modo, il Samsung Galaxy A50 con il suo display da 6.4 pollici, 128 GB di memoria interna, 4 GB di RAM e la batteria da 4000 mAh subisce un ribasso considerevole fino a 233 euro. Un bel taglio rispetto ai 299 euro di valore di listino attuale che forse più di qualcuno non si lascerà scappare.