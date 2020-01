I migliori telefoni ricondizionati | Guida all’acquisto 2020

I telefoni ricondizionati sono sicuramente un’ottima soluzione, un’opzione che permette di acquistare uno smartphone, un cellulare o un iPhone pagando fino al 40/50% in meno rispetto al prezzo ufficiale del nuovo. Ovviamente è importante fare attenzione prima di comprare un telefono rigenerato, allo stesso tempo il settore offre eccellenti opportunità per fare un vero e proprio affare. Vediamo alcuni consigli pratici su come scegliere un dispositivo rigenerato e quali sono i migliori telefoni ricondizionati del 2020.

Smartphone e iPhone ricondizionati: a cosa fare attenzione?

Il mercato dei telefoni ricondizionati è in grande crescita, infatti si tratta di un modo intelligente per evitare di buttare cellulari ancora funzionanti, che con qualche piccolo intervento possono essere sistemati e riportati come nuovi. Questi device vengono raccolti usati da utenti privati, aziende e stock di magazzino, dopodiché vengono smontati e viene eseguito un checkup completo, per verificare tutte le funzionalità e sostituire le parti danneggiate o arrivate a fine vita.

Ciò permette di ripristinare tutte le funzionalità del telefono, lasciando soltanto le componenti che non presentano deterioramenti. Infine, il device viene pulito e testato, per garantire un prodotto di qualità ai consumatori. Per questo motivo è fondamentale controllare sempre la qualità del telefono ricondizionato, che si tratti di un iPhone rigenerato o di uno smartphone. L’azienda deve fornire sempre una garanzia di almeno 12 mesi, inoltre l’apparecchio deve funzionare alla perfezione, quindi bisogna testarlo subito ed eventualmente restituirlo senza nessun costo con il reso entro 14 giorni.

Il settore dei telefoni rigenerati offre numerose opportunità, infatti è possibile acquistare un iPhone top di gamma risparmiando fino al 20/30% sul costo del modello nuovo, oppure portarsi a casa uno smartphone di fascia media pagando il prezzo di un device economico. Sul mercato si possono trovare tantissimi cellulari e smartphone, dai vecchi Nokia ai moderni iPhone di ultima generazione, perciò vediamo subito quali sono le migliori offerte 2020 per i telefoni ricondizionati.

Migliori telefoni ricondizionati sotto i 250 euro

Nokia ricondizionato C2-01

Un cellulare ricondizionato estremamente economico è il Nokia C2-01 , un modello storico del marchio adatto se hai bisogno di un device semplice ma funzionale, da usare ad esempio come secondo telefono per il lavoro. Il dispositivo presenta un display TFT a colori, modulo per la connessione 3G e una fotocamera da 3MP, browser per la navigazione web e app per messaggi, MMS ed e-mail. Si tratta di uno dei cellulari più affidabili di Nokia dopo il 3310, perfetto per usi in cui non servono applicazioni e funzionalità avanzate, per gestire chiamate e messaggi in maniera tradizionale.

Samsung Galaxy A7 ricondizionato

Tra i migliori smartphone ricondizionati sotto i 200 euro c’è il Samsung Galaxy A7 , in questo caso proposto nella versione da 64GB con cornice di colore nero. Questo device dual SIM propone una fotocamera frontale da 24MP e una tripla fotocamera posteriore da 24+5+8 MP, un processore octa-core a 2.2 GHz, con 4GB di RAM e memoria da 64GB espandibile fino a 512GB tramite micro SD. È presente una potente batteria da 3300 mAh che assicura un’autonomia elevata, con un grande display Super AMOLED da 6 pollici e risoluzione Full HD 2220×1080 pixel. All’interno c’è il sistema operativo Android 9.0, per uno smartphone ricondizionato di qualità a un prezzo imbattibile.

iPhone 7 32GB ricondizionato

Uno degli iPhone ricondizionati più economici è l’iPhone 7 32GB nero , disponibile con una garanzia di 12 mesi. Si tratta di un modello di qualche anni fa della Apple, ma ancora in grado di offrire buone prestazioni, soprattutto se non si vogliono spendere cifre elevate per un device top di gamma. Il dispositivo è compatto e maneggevole, equipaggiato con uno schermo LCD widescreen Multi-Touch da 4,7 pollici, con una fotocamera posteriore da 12MP in grado di registrare video in 4K, con una fotocamera frontale da 7MP compatibile con video HD in FaceTime. Non manca il sensore Touch ID per il rilevamento delle impronte digitali, la connettività Bluetooth e USB, con una batteria da 1290 mAh.

Migliori telefoni ricondizionati sopra i 250 euro

iPhone 8 64GB ricondizionato

Se stai cercando un iPhone rigenerato con un ottimo rapporto qualità-prezzo, il modello che fa per te è l’iPhone 8 ricondizionato . In particolare, puoi trovare il modello da 64GB con rivestimento in grigio siderale, dotato di un display LCD Multi-Touch widescreen da 4,7 pollici con risoluzione 750×1334 pixel. Questo dispositivo è dotato di un chipset Apple A11 Bionic con processore 6 core a 2.1 GHz, 2GB di RAM e memoria da 64GB non espandibile. Davanti ha una fotocamera da 7MP mentre posteriormente una fotocamera da 12MP con stabilizzazione digitale, Flash Quad LED e Autofocus, con registrazione video in 4K a 60 fps, tecnologia HDR, Bluetooth 5.0, NFC per i pagamenti con il telefono, Face Detection e Touch ID.

iPhone X 64GB ricondizionato

Tra i migliori iPhone ricondizionati Apple c’è senza dubbio l’iPhone X 64GB , un device top di gamma che nella versione rigenerata permette di risparmiare oltre il 25% sul prezzo di listino. Il telefono propone un eccellente display OLED Super Retina all-screen da 5,8 pollici, con doppia fotocamera posteriore da 12MP, sistema di stabilizzazione ottica dell’immagine per scatti sempre ottimali e a fuoco, con una fotocamera frontale da 7MP. Sono presenti il lettore di impronte digitali e il Face ID, un processore 6 core con 64GB di memoria e 3GB di RAM, USB 3.0, Bluetooth 5.0, moduli GPS e Glonass, giroscopio, barometro, accelerometro e una batteria agli ioni di litio nuova da 2716 mAh.

iPhone XS Max 256GB ricondizionato

L’unico modo per acquistare un vero iPhone esclusivo ad un prezzo ridotto è optare per un modello ricondizionato, soprattutto se non vuoi correre rischi con un device usato di seconda mano. In questo caso puoi comprare l’iPhone XS Max nella configurazione da 256GB, con garanzia di 12 mesi offerta dal fornitore. Si tratta di un dispositivo di ultima generazione della Apple, con un grande display OLED da 6,5 pollici e risoluzione 1242×2688 pixel, con doppia fotocamera posteriore da 24MP (12+12), zoom ottico 2x, tecnologia HDR dinamica, Face Detection, video 4K e fotocamera frontale classica da 7MP. Ottime le prestazioni con il processore 6 core Vortex e Tempest con chipset A12 Bionic, 4GB di RAM e GPU Apple per una grafica nitida e immagini ad alta risoluzione.