I migliori audiolibri su Amazon: la Top 7

Sei un appassionato di libri ma non hai tempo per leggere? Amazon ti offre una soluzione comoda e pratica, gli audiolibri di Audible, la piattaforma multimediale con oltre 50 mila libri in formato audio. Rispetto alla versione cartacea, gli audiolibri possono essere ascoltati in qualsiasi momento, a casa, durante la pausa pranzo, sulla metropolitana o in macchina, per ottimizzare il tempo a disposizione e non perdersi grandi classici, romanzi contemporanei e racconti d’attualità. Ecco quali sono i migliori 7 audiolibri in italiano su Amazon.

Audiolibri Amazon: come funziona Amazon Audible

Per ascoltare gli audiolibri Amazon devi sottoscrivere un abbonamento Audible , la piattaforma digitale con un catalogo di oltre 50 mila titoli. Si tratta di un vero e proprio negozio virtuale di audiolibri, pensato appositamente per chi non ha tempo di leggere, ma non vuole rinunciare a scoprire i grandi classici, i romanzi moderni e tantissimi altri contenuti. Le narrazioni sono realizzate da attori professionisti, persone che sanno come usare la voce per farci rivivere le emozioni uniche dei capolavori della letteratura italiana e internazionale.

Per accedere al servizio basta iscriversi e attivare un abbonamento Audible, con un costo di 9,99 euro al mese e un periodo gratuito di 30 giorni. La piattaforma è accessibile da qualsiasi dispositivo, in particolare da smartphone e tablet Android e iOS scaricando l’apposita applicazione, disponibile su Google Play Store e Apple Store. Il canone mensile permette di ascoltare qualsiasi audiolibro Amazon, senza pagare nessun costo aggiuntivo per scaricare i titoli in catalogo.

Purtroppo Audible è l’unico servizio non incluso in Amazon Prime , perciò è necessario acquistarlo a parte, tuttavia i clienti premium dell’e-commerce possono usufruire di 90 giorni gratuiti, a partire dal momento dell’iscrizione. Particolarmente interessante è la funzionalità di download, che consente di ascoltare gli audiolibri anche senza una connessione internet.

Inoltre se possiedi un dispositivo Amazon Echo puoi chiedere ad Alexa di leggere gli audiolibri, usando lo speaker per attivare la narrazione con i comandi vocali.

Orgoglio e pregiudizio con la voce di Paola Cortellesi

Grande classico della letteratura, Orgoglio e pregiudizio è uno degli audiolibri Amazon più apprezzati della piattaforma, raccontato per l’occasione dalla straordinaria Paola Cortellesi. Opera immensa della scrittrice Jane Austen, la storia narra le vicende di 5 sorelle corteggiate da altrettanti uomini, un crocevia di situazioni intime ed episodi divertenti, che tracciano i caratteri tipici della cultura inglese del XIV secolo. Perfetta la voce della Cortellesi, che riesce a mantenere un ritmo incalzante e a trasmettere le emozioni uniche di questo bellissimo romanzo inglese, che negli anni ha ispirato tantissime rappresentazioni teatrali e film cinematografici.

Il nome della rosa letto da Tommaso Ragno

Con l’abbonamento Audible di Amazon è possibile ascoltare l’audiolibro de Il nome della rosa , il grande romanzo di Umberto Eco narrato con la voce di Tommaso Ragno. Ambientato nell’Italia settentrionale del XIV secolo, questo giallo medievale è considerato il capolavoro assoluto di Eco, letto da milioni di persone in tutto il mondo e apparso anche al cinema, nella pellicola del 1986 con la grande interpretazione di Sean Connery. La storia vede impegnato frate Guglielmo nelle indagini su una serie di misteriose morti, uno ogni giorno durante tutta la settimana. Intensa l’interpretazione di Tommaso Ragno, per una durata complessiva di oltre 20 ore.

I Promessi sposi con la voce di Claudio Carini

Claudio Carini ha prestato la sua inconfondibile voce a un capolavoro della letteratura italiani, I Promessi sposi di Alessandro Manzoni, disponibile nel formato audiolibro, Kindle e ovviamente con supporto cartaceo. Durante 25 ore di narrazione intensa e coinvolgente, Carini si cimenta con un romanzo simbolo della neonata lingua italiana, che contribuirà all’unificazione linguistica del nostro Paese. I Promessi sposi sono una rappresentazione fedele, sebbene a tratti caricaturale, dell’Italia di quegli anni, raccontata con un intreccio di storie e personaggi memorabile, con Don Abbondio, Don Rodrigo, l’Innominato e naturalmente la coppia composta da Renzo e Lucia.

Hanno tutti ragione letto da Toni Servillo

Scritto da Paolo Sorrentino, uno dei più famosi registi, scrittori e sceneggiatori contemporanei, Hanno tutti ragione è un racconto formidabile, una storia avvincente che si snoda tra Napoli, Capri e il Brasile. Protagonista è Tony Pagoda, che dopo una vita di successi e bagordi deve fare i conti con una fama che svanisce e una vita che si complica, quando finalmente dopo un esilio durato 18 anni si presenta l’occasione per il ritorno in Italia. La storia è raccontata dalla poderosa e interpretativa voce di Toni Servillo, che ci accompagna in un viaggio frizzante che dura circa 11 ore.

Il porto delle nebbie con la voce di Giuseppe Battiston

Grande classico di George Simenon, Il porto delle nebbie è un giallo incentrato sulle vicende investigative del famoso Maigret, il commissario più celebre nella storia della narrativa moderna. Senza dubbio si tratta di uno dei migliori audiolibri Amazon, disponibile all’interno della piattaforma Audible, oppure in formato Kindle, libro cartaceo e in audio cassetta. La voce narrante è prestata da Giuseppe Battiston, che ci porta nella nebbia della Bassa Normandia per accompagnare il commissario Maigret, cercando di risolvere l’ennesimo caso di omicidio.

Mary Poppins letto da Paola Cortellesi

Un audiolibro Amazon adatto ai bambini è Mary Poppins , racconto epico arrivato alla ribalta del grande pubblico grazie al famoso film della Disney. A leggere per noi il best seller di Pamela Lyndon Travers è Paola Cortellesi, che in 4 ore e 24 minuti riesce a ricreare l’atmosfera magica della storia di Mary Poppins, la magica bambinaia che vola con il suo ombrello e tira fuori dalla sua borsa qualsiasi tipo di oggetto. In grado di incantare grandi a piccini, questo audiolibro scorre veloce con piacevole leggerezza, mantenendo sempre un ritmo sostenuto che non stanca mai.

Anna Karenina con la voce di Anna Bonaiuto

Con l’abbonamento Audible è possibile scaricare e ascoltare un pilastro della letteratura moderna, Anna Karenina del grande intellettuale russo Lev Tolstoj, raccontato dalla voce ferma ed espressiva di Anna Bonaiuto. Audiolibro sicuramente impegnativo, con una durata complessiva di oltre 42 ore, rappresenta un’esperienza unica per chi ha già letto il libro. Si tratta di un’occasione imperdibile per ricordare questo capolavoro, per assaporare le dettagliate descrizioni di Tolstoj e immedesimarsi nelle vicende di Anna Karenina e della Russia dell’epoca.