Giordana Angi a Sanremo 2020 con Come Mia Madre dopo Voglio Essere Tua

Il debutto di Giordana Angi a Sanremo 2020 s’intitola Come Mia Madre. L’artista romana approda sul palco della kermesse con un brano che ha voluto dedicare a sua madre, così come ha dichiarato nel corso della puntata speciale di I Soliti Ignoti.

Il brano fa parte di uno dei 24 che Amadeus ha scelto per la prossima edizione del Festival di Sanremo, al quale parteciperà a cominciare dal 4 febbraio nella categoria Campioni.

Chi è Giordana Angi

Giordana Angi nasce a Vannes nel 1994. La giovanissima artista trascorre i primi anni della sua esistenza tra l’Italia e la Francia, fino al trasferimento definitivo ad Aprilia. In questa occasione, decide di avvicinarsi alla musica iniziando a prendere lezioni di chitarra, canto jazz e pianoforte. Tra i suoi riferimenti, compaiono Bob Dylan, i Beatles e gli AC/DC, ma ci sono anche Mina ed Edith Piaf.

Il debutto al Festival di Sanremo è del 2012, nella Categoria Giovani, con il brano Incognita Poesia. Interpreta anche Poker Generation, brano colonna sonora dell’omonimo film di Minigotto. Nel 2015, collabora con gli Absolut per il loro singolo Ti Lascio Andare.

Nel 2016 arriva il primo singolo Chiusa Con Te per la Sugar, con la produzione di Tiziano Ferro. Nel 2017 canta Bam Bam, sigla del Lazio Pride. Nello stesso anno, pubblica il singolo Amarti (Qui E Ora). Nel 2018, torna a Sanremo come autrice del brano di Nina Zilli, Senza Appartenere. A ottobre dello stesso anno, entra nella scuola di Amici di Maria De Filippi.

Durante la permanenza ad Amici di Maria De Filippi pubblica diversi singoli, tra cui anche la title track dell’album Casa. Dal disco estrae Chiedo Di Non Chiedere, Quante Volte Ad Aspettarti, Questa è Vita e Ti Ho Creduto. Ha collaborato anche nel disco di Alberto Urso, scrivendo il brano Accanto A Te.

Sia l’album sia il singolo Casa sono certificati dischi d’oro per il numero di copie vendute. L’album contiene 7 tracce, mentre nella special edition del 24 maggio si aggiungono altri due brani, Tra Parigi E Los Angeles e Guardaci Dentro. Il disco comprende anche la cover di Formidable di Stromae, che aveva portato ai provini per l’accesso al programma.

Dall’album estrae anche Chiedo Di Non Chiedere, che aveva portato ai provini insieme a Quante Volte Ad Aspettarti. Le canzoni sono dichiarate come autobiografiche, con il racconto del rapporto difficoltoso con il padre. Lunghissimo l’instore che ha accompagnato la presentazione del nuovo album, rilasciato in seguito alla partecipazione ad Amici di Maria De Filippi.

Stringimi Più Forte anticipa il rilascio del nuovo album Voglio Essere Tua, che pubblica l’11 ottobre del 2019. Nell’album sono compresi 10 brani, con il primo della tracklist che ha registrato con il suo compagno di scuola Alberto Urso. Il brano è stato la colonna sonora di Amici Celebrities. Il 12 ottobre è iniziato l’instore tour per la presentazione dell’album appena rilasciato.

Giordana Angi a Sanremo 2020

Il 31 dicembre è annunciata la partecipazione al Festival di Sanremo 2020 con il brano Come Mia Madre. Nel corso della presentazione del singolo, Giordana ha annunciato di aver dedicato il brano alla figura di sua madre.