Fortnite e TikTok si incontrano in un contest, pioggia di V-Bucks gratis

Mese dopo mese e anno dopo anno, Fortnite continua a restare stabilmente ai vertici delle classifiche di gradimento dei videogiocatori. Milioni e milioni sono infatti gli utenti che quotidianamente preferiscono il Battle Royale di Epic Games alle numerose altre produzioni disponibili sugli scaffali.

Una scelta precisa quella degli affezionatissimi della community, che restano calamitati al titolo grazie alla sfilza di contenuti inediti che costantemente ne animano la scena. Il lavoro svolto dal team di sviluppo in fase di ricerca e sviluppo di nuove feature è infatti encomiabile. Uno sforzo continuo che consente di avere sempre a disposizione un valido motivo per tornare ad affollare il coloratissimo mondo di gioco.

V-Bucks in regalo in Fortnite, ma solo per un fortunato utente

Questa volta vogliono evidentemente conservare le energie mentali i ragazzi di Epic Games, che per una nuova emote da inserire in Fortnite hanno chiamato a raccolta l’intera community. In collaborazione con TikTok, una delle app più in voga del momento tra i giovanissimi e non, si avrà l’onere di provare a creare una nuova sequenza di mosse di danza.

Per farlo si potrà sfruttare una delle dodici basi messe a disposizione, oltre ad avere requisiti specifici. Innanzitutto l’età minima richiesta è di tredici anni, e il limite massimo di tempo a disposizione per esibire le proprie performance è di quindici secondi (di meno sì, ma non di più! Ndr).

Il premio in palio per il fortunato vincitore che verrà selezionato per divenire la nuova emote del gioco è alquanto goloso. Si parla di ben 25mila V-Bucks che andranno a sommarsi a un regalo fisico del valore di oltre quattrocento dollari, con felpe, Funko Pop e altri simpatici oggetti pronti a essere recapitati comodamente a casa.

Per essere sicuri di inviare correttamente la propria candidatura bisognerà però non sforare il termine massimo di consegna, fissato alle 20.59 del 24 gennaio. Entro questa deadline bisognerà essere sicuri di aver pubblicato il video su TikTok con l’hashtag #EmoteRoyaleContest.

Per tutte le info, vi rimandiamo al sito ufficiale del gioco.