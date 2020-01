Dragon Ball Z Kakarot proiettato verso il futuro? Possibile DLC in cantiere

Dragon Ball Z Kakarot è disponibile soltanto da pochissimi giorni, con la release che era fissata allo scorso 17 gennaio. Un lasso di tempo però più che sufficiente da permettere al titolo di cominciare a incamerare vagonate di dollaroni, complice il sempre grande appeal che il franchise ha sul mercato. D’altronde le gesta di Goku, Vegeta e compagni (Saiyan e non) hanno incantato numerose generazioni di spettatori e videogiocatori.

Una reazione dunque più che scontata quella dei fan, che non hanno perso tempo nel cimentarsi in questa nuova ed entusiasmante avventura videoludica. Un’esperienza ludica che promette di intrattenere per un numero di ore assolutamente elevato. Non ci si poteva aspettare diversamente, vista la presenza di tutte le diverse linee narrative che hanno costituito la saga Z.

C’è però chi, nonostante non sia arrivato ancora a vedere i titoli di coda, già comincia ad allungare il collo per scorgere più in là. E qualcosa sembra muoversi in tal senso.

Dragon Ball Z Kakarot non finisce qui, già un DLC in cantiere?

Parliamo ovviamente di pacchetti di espansione per Dragon Ball Z Kakarot, utili ad allungare la vita di un titolo che di certo già così non invidia nessuno. Ma come potrà un eventuale DLC andare ad espandere l’universo narrativo di una saga già integralmente inclusa nel gioco?

Secondo le indiscrezioni trapelate in rete, un datamine avrebbe evidenziato la presenza, all’interno delle linee di codice, di voci molto specifiche. Il riferimento, in questo caso, sarebbe alle pellicole cinematografiche che nel corso degli anni si sono susseguite, e hanno quindi aggiunto quel quid in più all’intera narrazione.

Ovviamente c’è da ricordare che nulla di tutto questo ha valore di ufficialità, vista l’assenza di comunicazioni da parte del team di sviluppo. Tutto ciò che è incluso nelle linee di codice di Dragon Ball Z Kakarot potrebbe prender vita come restare soltanto un’idea chiusa in un baule. Soltanto i prossimi mesi – e presumibilmente i risultati delle vendite – potranno dirci con certezza quale sarà il futuro di questa nuova iterazione di un franchise pluridecennale.

