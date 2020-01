Doccia fredda per Xiaomi Mi A2: possibile cancellazione dell’aggiornamento Android 10

Stiamo vivendo un periodo ricco di novità interessanti per quanto riguarda il brand Xiaomi, almeno a proposito del rilascio di nuovi aggiornamenti per device che hanno guadagnato spazio anche in Italia. Dopo aver preso in esame l’arrivo di nuove beta che in modo più o meno diretto coinvolgono anche il pubblico europeo, come avrete notato con il nostro articolo del fine settimana, oggi 20 gennaio tocca concentrarsi anche su alcune note stonate per il brand asiatico. Almeno per coloro che hanno deciso di puntare sul cosiddetto Xiaomi Mi A2.

La possibile cancellazione di Android 10 per Xiaomi Mi A2

La notizia del giorno, infatti, ci parla di prospettive non propriamente incoraggianti per chi ha deciso di puntare sullo Xiaomi Mi A2, visto che la compatibilità con l’aggiornamento Android 10 sembra essere ora a rischio. Un riscontro importante sotto questo punto di vista ci arriva direttamente dal sito Piunika Web, che a conti fatti definisce uno scenario per nulla incoraggiante questo lunedì per il pubblico, anche se non definitivo.

L’aggiornamento in questione, come al solito per qualsiasi patch impostata su Android 10, include tutte le nuove funzionalità e chicche dell’ultima versione del sistema operativo di Google. Si parte dalla modalità dark, fino ad arrivare all’introduzione di un nuovo sistema gestuale e alle tanto apprezzate le animazioni. Lo stesso doveva avvenire anche per lo Xiaomi Mi A2, ma evidentemente qualcosa è andato storto nel corso delle ultime settimane.

A sorprendere gli utenti legati allo smartphone, infatti, ci si è messo un provvedimento inaspettato. Per lo Xiaomi Mi A2, infatti, l’aggiornamento impostato su Android 10 era stato lanciato il 12 gennaio, ma a quanto pare è stato interrotto solo un giorno dopo la sua messa in distribuzione. Si parla al momento di “annullamento“, ma non si capisce se la scelta sia temporanea o definitiva. La conferma, però, è pervenuta anche da un moderatore Xiaomi.