Diodato a Sanremo 2020 con Fai Rumore e poi l’album che Vita Meravigliosa

Diodato a Sanremo 2020 presenta il brano Fai Rumore, che anticipa il suo prossimo progetto discografico di inediti dal titolo Che Vita Meravigliosa.

L’artista sarà in gara nella categoria dei Campioni in vista del rilascio del disco atteso per il giorno di San Valentino, il prossimo 14 febbraio 2020. Che Vita Meravigliosa è per Diodato il terzo progetto di inediti che arriva a distanza di tre anni dal precedente, Cosa Siamo Diventati, rilasciato nel 2017.

Diodato a Sanremo 2020

Diodato a Sanremo 2020 partecipa con il nuovo brano estratto dal disco Che Vita Meravigliosa. Il titolo della canzone in gara nella categoria dei Campioni è Fai Rumore e segue il rilascio di Non Ti Amo Più, Il Commerciante e della titletrack Che Vita Meravigliosa che Diodato ha scritto per il film La Dea Fortuna di Ferzan Ozpetek, con protagonisti Stefano Accorsi, Edoardo Leo e Jasmine Trinca, nelle sale a dicembre 2019.

Fai Rumore è stato scritto da Diodato per quel che riguarda il testo, mentre la musica è stata composta dallo stesso Diodato con la collaborazione di Edwyn Roberts.

Per Diodato non è la prima volta al Festival di Sanremo. Nel 2018 ha partecipato in gara con Roy Paci nella categoria dei Campioni mentre nel 2019 ha calcato il palco in qualità di ospite di Ghemon nella serata dedicata ai duetti.

Nel 2014 era tra le Nuove Proposte con il brano Babilonia.

L’album di Diodato, Che Vita Meravigliosa

Il nuovo album di Diodato è atteso per il 14 febbraio con Carosello. Prodotto da Tommaso Colliva, arriva a distanza di tre anni dall’uscita di Cosa Siamo Diventati (Carosello Records, 2017).

“Non credo di essere mai stato così tanto me stesso, d’essere mai stato in grado di mettere così a fuoco il mio vissuto e tutte le sensazioni che mi hanno portato a dare questo titolo prima a una canzone e poi a questo album. Ero pronto a condividere, a raccontare questa condizione di perenne viaggiatore, navigante felicemente disperso, di osservatore talvolta malinconico, talvolta disincantato, di eterno bambino innamorato di questa giostra folle. Innamorato, appunto, ed è forse questo amore ad averci portato a questa data”.

Con queste parole Diodato racconta il suo nuovo album, un disco composto da 11 brani che rappresenta un’evoluzione, la voglia e la curiosità di sperimentare, crescere, rinnovarsi, mantenendo sempre uno stile di scrittura introspettivo e profondo.

Chi è Diodato

Antonio Diodato, classe 1981, è un cantautore italiano il cui esordio si deve al 2007 quando pubblica il primo EP autoprodotto. Il disco E Forse Sono Pazzo vede la luce nel 2013; nello stesso anno Diodato rilascia il singolo Ubriaco e si esibisce al concerto del 1° maggio di Taranto.

Nel 2014 partecipa al Festival di Sanremo, nella categoria delle Nuove Proposte, con la canzone Babilonia che lo porta sul podio, fino al secondo posto alle spalle di Rocco Hunt. Vince inoltre il premio della giuria di qualità e rilascia successivamente una nuova versione dell’album E Forse Sono Pazzo.

Numerosi premi anticipano la pubblicazione di A Ritrovar Bellezza, un album di cover degli anni sessanta.

Il 27 gennaio 2017 esce l’album Cosa Siamo Diventati e l’anno successivo partecipa al Festival di Sanremo con il brano Adesso, in coppia con Roy Paci. I due si aggiudicano l’ottavo posto nella classifica finale.

Nel 2019 lo ritroviamo ospite di Ghemon, nella serata dedicata ai duetti; nel 2020 Diodato torna in gara a Sanremo, questa volta da solo, con il brano Fai Rumore.

Diodato in tour nel 2020

Dopo il Festival di Sanremo, Diodato sarà in tour. Due sono le date dei concerti annunciate: all’Alcatraz di Milano il 22 aprile 2020 e all’Atlantico di Roma 29 aprile 2020.