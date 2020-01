9-1-1 2 tra morti sconvolgenti e droga: anticipazioni del 20 e 27 gennaio

Un’altra serata ad alta tensione attende i fan di 9-1-1 2 che torna in onda oggi, 20 gennaio, con tre nuovi episodi regalando al pubblico un altro balzo in avanti verso la metà della stagione con il rischio che la serie finisca nuovamente in panchina. Angela Bassett, Peter Krause, Oliver Stark, Aisha Hinds Kennet saranno nuovamente al centro degli eventi dei nuovi episodi della serie a cominciare dal primo dei tre episodi della serata a cominciare da “Bloccati” in cui ad Athena viene concessa la promozione a tenente per cui in passato aveva fatto domanda già quattro volte, Chimney va in ospedale per accertarsi che non abbia riportato danni in seguito all’incidente avvenuto mesi prima ed è lì che ha modo di vedere Tatiana che si è sposata e ora aspetta un bambino.

Daniel chiede alla sua fidanzata di sposarlo mentre è sulla scala mobile ma il pannello d’accesso cede e lui rimane incastrato nel meccanismo interno non senza conseguenze. La catena è sull’arteria femorale che potrebbe essere recis ed è proprio Chimney che lo tira fuori di lì ma Daniel muore poco dopo lasciando tutti sconvolti. Bobby spiega al collega che finché non elaborerà ciò che è successo non potrà mai dare alla sua vita la svolta che cerca.

Il secondo episodio in onda è intitolato “Persone orribili” e sarà qui che troveremo Maddie pronta a partire insieme ad Athena per un giro di pattuglia per migliorare la sua formazione di centralinista del 911. Quando le due vanno in un ristorante, trovano il cuoco ferito, è stato un ladro, e rischia davvero di morire fino a quando Maddie non lo aiuta. La sua missione non si ferma qui perché una volta giunta a lavoro scopre che una collega, Gloria, ha volutamente ignorato la chiamata del cuoco al 911 ed è per questo che decide di denunciarla.

Eva non rinuncia a fare causa a Hen e Karen per l’affidamento di Denny, facendosi supportare da Nathaniel, il padre biologico del bambino, ma tutto cambia quando la donna finisce al pronto soccorso svenuta in overdose. Nathanlel rinuncia all’affidamento di Denny avendo capito che lui è felice con Hen e Karen.

La serata si conclude con l’episodio dal titolo “Droghe” in cui i vigili del fuoco della caserma 118 salvano Taylor KeIly, giornalista televisiva, quando il suo elicottero precipita su un campo sportivo, ed è per questo che lei ricambia facendo un’intervista ai vigili del fuoco riprendendoli con la videocamera durante Il lavoro. Chimney, Eddie e Buck aiutano Maddie a traslocare nella sua nuova casa mentre Bobby e gli altri vigili del fuoco devono soccorrere un uomo che sta soffocando dopo aver mangiato grilli. Tra i vari regali ricevuti dalla caserma 118, ci sono dei brownies al cioccolato, tutti li mangiano senza lasciarne nemmeno uno per Chimney ma poi scoprono che c’era dell’LSD nei brownies al cioccolato e che è stata Sandy a regalarli loro.

9-1-1 2 torna la prossima settimana, il 27 gennaio, andranno in onda tre nuovi episodi dal titolo “Fantasmi”, “Il vero Buck” e “La storia di Hen” in cui Bobby e la sua squadra prestano soccorso a un escursionista che è caduto dalla scogliera nella spiaggia di Palos Verdes dopo aver ricevuto una chiamata di emergenza ma l’uomo rivela di non aver chiamato nessuno. Cos’altro succederà?