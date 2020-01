10 vinili da comprare su Amazon come regalo di San Valentino

Se non sai cosa regalare alla tua dolce metà per San Valentino, i vinili rappresentano senza dubbio un’idea interessante. Sempre più apprezzati dagli appassionati, ascoltabili nei moderni giradischi digitali, i dischi offrono un audio vintage particolarmente suggestivo e affascinante. Inoltre, questi supporti si prestano bene come pensiero per amici e parenti, perciò non resta che scegliere quello giusto. Ecco una selezione dei 10 migliori vinili da comprare su Amazon per San Valentino, una lista che comprende sia grandi classici che ultime uscite.

Bohemian Rhapsody – Queen

Tra i dischi in vinile su Amazon un best seller imperdibile è il cofanetto Bohemian Rhapsody , un doppio vinile che ha segnato la storia delle musica rock e pop degli ultimi 30 anni. All’interno sono presenti 22 tracce memorabili della band inglese, alcune registrate in studio altre invece durante lo storico concerto del Live Aid, divenuto un’icona mondiale. Sono inclusi brani dei Queen come I Want To Break Free, We Will Rock You e The Show Must Go On, per ascoltare l’impressionante voce di Freddie Mercury scomparso il 24 novembre del 1994.

Accetto Miracoli – Tiziano Ferro

Considerato uno degli album più attesi del 2019, tra le offerte sui vinili di Amazon un ottimo regalo di San Valentino è Accetto Miracoli , un disco veramente strepitoso del cantante italiano, che si mostra in piena forma creativa. Impegnato in un tour negli stadi, Tiziano Ferro ha realizzato un album energico e sperimentale, un lavoro con il quale l’artista si ripropone sulla scena con un mix sonoro unico. Autore di molti dei brani musicali presenti nel disco, l’album contiene anche in singoli Accetto Miracoli e Buona (Cattiva) Sorte.

Dark Side Of The Moon – Pink Floyd

Altro album emblema di una generazione, Dark Side Of The Moon rappresenta un ottimo vinile da regalare a San Valentino, soprattutto per gli appassionati del rock sperimentale e politicamente impegnato, in tipico stile Pink Floyd. In vendita su Amazon a un prezzo di 21,99 euro, questo capolavoro contiene tracce come Time, Money, Eclipse e la bellissima The Great Gig In The Sky. Molti brani sono stati completamente rimasterizzati, per proporre un audio di alta qualità e un suono ancora più nitido e dettagliato. Decisamente un’occasione da non perdere.

Oh, Vita – Jovanotti

Tra i migliori vinili su Amazon per San Valentino è possibile acquistare per Oh, Vita! , il quattordicesimo album di Jovanotti uscito nel 2017. Questo lavoro in studio è stato accolto positivamente sia dalla critica che dal pubblico, confermando il momento felice per la carriera professionale del cantautore italiano. Come sempre le informazioni inserite nei brani sono numerose, così tante che a volte si perde quasi di vista la melodia, rapiti dal linguaggio diretto ed energetico di Jovanotti. Bellissimo il singolo acustico Sbagliato, oltre alla romantica Chiaro Di Luna, dove emerge la sperimentazione sonora e la partecipazione di Rick Rubin.

Love & Hate – Michael Kiwanuka

Splendido album di Michael Kiwanuka, uno dei nomi emergenti del Rhythm and Blues, Love & Hate è il disco del 2016 del cantautore, il lavoro che ha portato alla ribalta questo bravissimo artista inglese. Accolto con calore da critica e pubblico, impegnato in una lunga tournée in Europa, questo album disponibile in vinile su Amazon propone brani come Cold Little Heart, One More Night e Rule The World. Si tratta in complesso di 2 dischi da collezionare, ideali per fare una vera sorpresa e proporre un cantante di grandissimo talento ad amici e parenti.

Persona – Marracash

Se vuoi comprare un vinile uscito da poco, nello store di Amazon è presente l’ultimo album di Marracash, Persona . Questo disco del re del rap italiano, uscito il 31 ottobre 2019, propone 15 brani inediti lanciati a 3 anni di distanza dal precedente album Santeria, realizzato in coppia con Gue Pequeno. In questo caso Marracash ritorna in un lavoro solista, con una riflessione sulla vita, attraverso quello che in molti hanno definito un concept album. Intenso il risultato raggiunto, con singoli d’eccezione come Bravi A Cadere – I Polmoni e la traccia Supreme – L’Ego.

Unplugged – Eric Clapton

Per gli appassionati del blues americano, un vinile da comprare assolutamente su Amazon per San Valentino è Unplugged , meravigliosa raccolta di brani del bluesman Eric Clapton. Questo doppio vinile è letteralmente sensazionale, infatti è stato registrato durante uno show acustico a MTV Live Unplugged, evento del 1992 mentre le tracce sono state rimasterizzate nel 1999. Tra i brani presenti nei due dischi ci sono Tears In Heaven, Lonely Stranger, Old Love e Walkin’ Blues, per un viaggio a 360 gradi sulle note inconfondibili del blues di Eric Clapton.

Unplugged Spedizioni in imballaggi apertura facile autorizzati

Morricone 60 – Ennio Morricone

Uscito nel 2016, Morricone 60 è l’album raccolta del grande maestro Ennio Morricone, che ha da poco festeggiato 91 anni, una vita all’insegna dei successi internazionali e delle composizioni per i film. Si tratta in particolare del primo progetto che riunisce i capolavori realizzati da Morricone, un insieme di musiche per le colonne sonore di pellicole come C’era Una Volta il West, fino a The Hateful Eight realizzata per il film diretto da Quentin Tarantino. All’interno si possono trovare ben 23 tracce, per un vinile di grande effetto come regalo di San Valentino.

D.O.C. – Zucchero

Su Amazon i dischi in vinile sono sempre più ricercati, dai grandi classici alle nuove uscite. Uno dei più apprezzati del momento è l’ultimo album di Zucchero, D.O.C. , che rappresenta il ritorno del cantautore italiano. Con più di 60 milioni di dischi venduti in tutto il mondo, Zucchero si ripresenta sulle scene a 3 anni di distanza dal suo precedente album, Black Cat, proponendo ancora una volta un mix energico di gospel, blues e rock. Tante le collaborazioni in questo lavoro, da Steve Robson a Francesco De Gregori, da Anthony White a Rory Graham. All’interno numerosi riferimenti alla società moderna, sempre con lo spirito critico tipico di Zucchero.

Vasco Nonstop Live – Vasco Rossi

Tra i 10 vinili su Amazon da regalare a San Valentino non poteva mancare Vasco Rossi, con il suo cofanetto da 4 dischi Vasco Nonstop Live . Registrato durante la tournée negli stadi del Blasco, la tracklist comprende i capolavori e le canzoni storiche di Vasco Rossi, come Vivere, Siamo Solo Noi, Vita Spericolata e ovviamente Albachiara. Il prezzo di lancio è elevato, circa 101 euro, tuttavia vale sicuramente la spesa considerando la quantità di tracce proposte.