Ottime opportunità di domenica con Huawei P30 Pro e P30 Lite su Amazon il 19 gennaio

Sono decisamente interessanti le opportunità che possiamo riscontrare questa domenica su Amazon, per gli utenti che sono propensi all’acquisto di un Huawei P30 Pro o di un P30 Lite. Per quest’ultimo, a dirla tutta, già in settimana vi avevamo parlato di un deciso taglio del prezzo all’interno di questo store, ma come potrete notare con l’approfondimento qui di seguito, tornare sull’argomento oggi 19 gennaio ne valeva la pena. Insomma, in base a budget ed esigenze, fate attenzione a quanto disponibile in questi minuti nel noto store online.

Come cambiano i prezzi per Huawei P30 Pro e P30 Lite oggi 19 gennaio

Analizzando questioni più concrete, ad esempio, ho notato che al momento della pubblicazione dell’articolo odierno per la prima volta si noti un Huawei P30 Pro sotto la soglia dei 600 euro. Per chi segue con attenzione le vicende di questo smartphone, appare evidente il taglio del prezzo da parte di Amazon, con un calo delle pretese pari a circa 40 euro rispetto ad alcuni giorni fa. Insomma, il rapporto tra qualità e prezzo inizia ad essere aggressivo anche tra i top di gamma Android.

Per quanto riguarda i potenziali acquirenti di un Huawei P30 Lite, invece, siamo arrivati a 215 euro. A conti fatti, si tratta del prezzo più basso di sempre applicato per il device, ragion per cui potremmo assistere già da questa domenica ad un nuovo boom di vendite. A maggior ragione se pensiamo che, di suo, il prodotto è stato tra i più venduti nel corso del 2019. Massima attenzione anche alla piena distribuzione dell’aggiornamento con EMUI 10, ormai ad un passo.

Dunque, come avrete notato anche di domenica sono possibili offerte Amazon molto allettanti. Oggi 19 gennaio tocca a Huawei P30 Pro e P30 Lite, ma fate attenzione anche ad altri device Android all’interno del market. Ritenete aggressivi i prezzi proposti oggi?