Attuali nel 2020 i problemi per Huawei Mate 20 Lite con memorie esterne: altre soluzioni proposte

Non ne parlavo da tempo, ma da alcuni giorni a questa parte sembrano nuovamente attuali i problemi per gli utenti in possesso di un Huawei Mate 20 Lite, a proposito della lettura corretta delle memorie esterne. Per alcuni, infatti, il bug è stato risolto inviando lo smartphone in assistenza (in determinate circostanze si è ripresentato a distanza di mesi), mentre per altri in realtà non si è mai risolto. L’ultima volta ne parlai la scorsa primavera, ma ad inizio 2020 evidentemente tocca tornare sull’argomento.

Cosa dice la divisione italiana sul bug per Huawei Mate 20 Lite

Il motivo per cui la questione è tornata attuale oggi 19 gennaio? In primis, come accennato, ci sono nuovamente svariate segnalazioni da parte di coloro che dispongono di un Huawei Mate 20 Lite. Al contempo, dando uno sguardo ai social, ci sono sia le soluzioni proposte da singoli utenti, che al momento non sento di condividere con voi (fino a quando non ci sarà la certezza sulla loro efficacia), sia alcuni riscontri interessanti da parte della divisione italiana del produttore.

Intervenuta su Facebook, infatti, quest’ultima ha suggerito alcune operazioni da fare per provare a risolvere velocemente il bug in questione per Huawei Mate 20 Lite: “Prova a collegare la scheda SD al Pc, salva tutti i dati, formatta la scheda ed inseriscila nuovamente nello smartphone. Se la situazione si ripete prova ad inserirla in un altro smartphone ed inoltre puoi valutare la possibilità di fare un backup completo del tuo device e un reset ai dati di fabbrica. Se ancora non riesci a risolvere ti invitiamo a contattarci tramite messaggio privato“.

Provate pure a seguire queste dritte e fateci sapere qui di seguito se, così facendo, riuscirete a mettervi alle spalle i problemi riscontrati nuovamente in questo periodo qui in Italia con Huawei Mate 20 Lite e la lettura delle memorie esterne.