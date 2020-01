Zlatan Ibrahimović arriva in PES 2020: le statistiche ufficiali in myClub

Grazie a eFootball PES 2020 e al rivale FIFA 20, il grande calcio virtuale ha avuto modo di tornare in gran forma su PC e console di ultima generazione – quindi PlayStation 4, Xbox One e PC. E lo ha fatto con due titoli sicuramente diversi per filosofia e meccaniche, ma entrambi carichi di novità e migliorie utili ad attrarre fan e semplici curiosi sui propri campi poligonali. Da una parte, il più recente capitolo di FIFA fa leva sia su modalità classiche – pensiamo all’intramontabile FIFA Ultimate Team – che sulla nuova Volta Football, che mette in scena tutte le bellezze dello street football con un impianto di gioco decisamente arcade. Dall’altra, l’ultimo Pro Evolution Soccer pone l’accento su un ritrovato realismo, su un comparto tecnico che sfiora l’eccellenza, e pure su myClub, una delle feature più apprezzate e giocate del franchise sportivo di casa Konami.

E se è vero che, a mesi dal debutto sul mercato, i due videogame continuano a darsi battaglia sugli scaffali fisici e digitali di tutto il mondo, allo stesso modo il pubisher giapponese e il colosso americano Electronic Arts continuano ad arricchire le loro ultime opere calcistiche di contenuti mai visti e aggiornamenti sempre puntuali. L’ultimo, ad esempio, tocca proprio i lidi di PES 2020, seguendo da vicino i movimenti più recenti del calciomercato.

E’ infatti notizia di oggi, 18 gennaio 2020, che con il ritorno di Zlatan Ibrahimović tra le file del Milan, il campione svedese tornerà anche sui campi virtuali di PES 2020, e più precisamente nella già citata modalità myClub. Il tutto dopo un lungo periodo di assenza – non era presente nell’episodio precedente della saga – e con un overall di 85. Un punteggio, questo, che permette ad Ibra di rientrare tra i cosiddetti “palloni neri”, vale a dire tra i calciatori migliori in assoluto. Per quanto riguarda le sue statistiche al completo, il buon Zlatan puà vantare Velocità a 69, Tiro a 89, Dribbling con un punteggio di 80, Forza a 90, Passaggio pari a 81 e a finire Difesa fissata a 50.

Cosa ne pensate di questo ritorno in PES 2020? Voi preferite la saga calcistica di Konami o FIFA 20 messo a punto dai ragazzi di EA Sports?