Video di Can Yaman a C’è Posta per te: Ferit di Bitter Sweet su Canale5 tra macchine fotografiche e commozione

Il video di Can Yaman a C’è Posta per Te è destinato a fare il giro del web almeno per un po’. I fan di Ferit di Bitter Sweet hanno atteso per mese l’arrivo del loro beniamino in tv, nel prime time di Canale5 e finalmente oggi, 18 gennaio, nella nuova puntata del programma, l’attore turco ha fatto capolino. Al grido di “Sei bellissimo”, le fan presenti in studio hanno accolto Can Yaman a C’è Posta per Te e lo stesso ha fatto la padrona di casa che, dopo averlo salutato, ha preso posto vicino a lui sulla famosa poltrona dedicata ad ospiti e protagonisti delle sue storie.

Prende il via da qui la presenza di Ferit di Bitter Sweet nel people show di Canale5 dopo la delusione della scorsa settimana. In un primo momento sembrava che dovesse essere ospite sabato scorso ma alla fine non è stato così fino a questa sera. Finalmente tutti sono felici e contenti e possono commuoversi conoscendo la storia che lo vedrà protagonista non prima che Maria De Filippi abbia parlato un po’ con lui tirando fuori da una scatola qualche oggetto che possa essere legato alla sua vita.

Tra macchine fotografiche, specchi e biberon, Can Yaman a C’è Posta per Te si racconta prima di nascondersi sotto la busta del programma per sentire il racconto della storia che lo vedrà protagonista in veste di regalo. Prima di passare alla storia, Maria De Filippi ha avuto modo di intervistarlo e le risate non sono mancate. In un primo momento Can Yaman ha rivelato di aver studiato legge e che tornerà a fare l’avvocato se la sua carriera di attore finisse e poi: “Non ho paura di invecchiare, non ho delle paure che riguardano me, avrei paura di perdere i miei genitori con il passare degli anni, paure su di me no”.

L’attore di Bitter Sweet poi gioca con lo specchio citando la celebre favola di Biancaneve e quando Maria De Filippi prova a chiedere qualcosa sulla sua vita privata lui fa lo slalom e ne esce alla grande: “In tutte le mie serie mi sono sposato, mia mamma e mia nonna piangono sempre, mi vorrebbero vedere sposato ma c’è tempo, non dico no a niente”.

L’attore turco ha registrato questa puntata ormai un paio di mese fa e all’epoca la sua visita in Italia ha creato scompiglio con file di fan fuori dagli alberghi pronte ad incontrarlo. Il protagonista di Bitter Sweet è stato il regalo scelto da una donna a sua sorella dopo un terribile periodo passato tra cure e lacrime per via di un tumore.