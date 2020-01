Nuova vita per Fortnite Modalità Creativa: le novità di Liferun con la Croce Rossa Internazionale

Come succede per la sua celebre Battaglia Reale, anche Fortnite Modalità Creativa è solita mettere sul piatto una buona dose di contenuti sempre nuovi all’uscita di ogni aggiornamento. Non solo, gli sviluppatori di Epic Games in alcuni casi coinvolgono la vastissima community del loro shooter online – distribuita tra PC, Mac, PlayStation 4, Xbox One, dispositivi mobile e Nintendo Switch – con eventi speciali e/o a tema, che hanno il merito di variare una formula di gioco ormai ampiamente collaudata.

Ora che la prima stagione del Capitolo 2 sta volgendo al termine – la Season 2 dovrebbe partire il prossimo 6 febbraio -, non a caso il team di sviluppo americano ha messo a punto una nuova iniziativa per Fortnite Modalità Creativa. Nello specifico, si tratta di un’opzione di gioco denominata Liferun, protagonista del trailer visibile poco più in basso in questo stesso articolo, diffuso prima del reveal completo dallo YouTuber BluDrive:

Questa nuova modalità per la sessione Creativa è stata realizzata in collaborazione con la Croce Rossa Internazionale, e richiede ai giocatori di cambiare totalmente il loro approccio a Fortnite. Invece che abbattere gli avversari, dovranno infatti salvare più vite possibili. La stessa clip, oltre a mostrare la modalità per la prima volta a schermo, conferma che questa sarà presentata ufficialmente dai vertici di Epic nel corso dell’imminente PAX South. Ad essere più precisi, l’annuncio è fissato per la giornata di domenica 19 gennaio, alle ore 10 AM CST, vale a dire alle ore 17:00 del fuso orario italiano.

Evento, quello dedicato a Liferun di Fortnite Modalità Creativa, a cui parteciperanno anche content creator piuttosto conosciuti dalla community del videogioco, come Dr. Lupo, Lachlan e One Shot Gurl. Per il momento, non sappiamo invece quando l’opzione di gioco realizzata in partership con la Croce Rossa Internazionale sarà resa disponibile in Fortnite Capitolo 2. Nel frattempo, vi invitiamo a partecipare alla grande e affollata community italiana su Facebook, Fortnite Italia Group.