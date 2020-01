Non funziona il sito Webank e l’app a metà gennaio? Numeri assistenza per problemi

Non è una novità in questo inizio 2020: anche oggi 18 gennaio non funziona il sito webank e neanche la relativa app dell’istituto. Esattamente come accaduto anche nei giorni scorsi e oramai fin dalla prima serata di ieri, la pagina web di riferimento della banca restituisce pagina bianca. Allo stesso tempo anche la relativa applicazione non garantisce alcun servizio ai clienti, pure da svariate ore.

Sembrerebbero essere in corso degli interventi tecnici per un ripristino della situazione alla normalità, come indicato pure dagli ultimi tweet presenti sul profilo social Twitter della banca. Sta di fatto, tuttavia, che, almeno al momento di questa pubblicazione, non funziona il sito Webank così come l’app Android e iOS dell’istituto in ogni suo specifico aspetto. Come conseguenza grave, nessun cliente può accedere al proprio conto, controllare lo stato delle proprie finanze e naturalmente pure una qualsiasi semplice operazione di pagamento, trasferimento denaro o quant’altro è impossibile.

Impossibile stabilire quando potrà esserci un ritorno alla normalità e se questo si concretizzerà nelle prossime ore di questo weekend. Così come in questa mattinata di sabato 18 gennaio il sito Webank non funziona per nulla, lo stesso disservizio che investe pure l’app potrebbe protrarsi per mancanza di un’intervento tecnico tempestivo nel corso del fine settimana.

Cosa fare se si ha urgenza di effettuare qualche operazione o conoscere qualche dettaglio sulle proprie finanze in queste ore?. L’unica soluzione potrebbe essere quella di contattare il numero verde Webank 800 060 070. Naturalmente la chiamata è gratuita sia da telefono fisso che da cellulare. Al momento del contatto sarà fondamentale avere a portata di mano il codice cliente associato al vostro conto. Il numero verde internazionale, invece, è lo 0800 1155 1155. Quest’ultimo risulta attivo solo dal Belgio, dalla Danimarca, dalla Francia, dalla Germania, dal Giappone, Olanda e per finire dal Portogallo, dalla Spagna, dagli Stati Uniti e infine Svizzera.