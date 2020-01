Lino Guanciale ospite a Meraviglie con Alberto Angela, anticipazioni terza puntata del 18 gennaio

Lino Guanciale tra gli ospiti di Meraviglie, il programma condotto da Alberto Angela. Nella terza puntata in onda sabato 18 gennaio su Rai1, il divulgatore scientifico ci porterà da Milano a Catania, passando per il Gran Sasso. Anche stavolta, ad accompagnarlo nel suo viaggio alcune personalità del mondo dello spettacolo e non solo.

In apertura di puntata, Alberto Angela sarà tra le guglie del Duomo di Milano, simbolo dell’intera città. Passando dall’intrico di guglie, pinnacoli e statue al maestoso interno con le splendide vetrate, si farà un percorso che parte dalla fine del 1300 ai giorni nostri, con un unico filo conduttore: il marmo di Candoglia, materiale con cui è stato edificato e che ancora oggi viene utilizzato per il restauro. “Guest star” di questa prima parte di puntata, Remo Girone nei panni di Gian Galeazzo Visconti, che racconterà al pubblico l’origine del Duomo. Il ballerino Roberto Bolle, invece, parlerà del suo speciale rapporto con la città di Milano.

Il viaggio di Meraviglie prosegue poi in Abruzzo, dove la Natura è la grande protagonista. Alberto Angela viaggerà attraverso il Parco Nazionale del Gran Sasso e dei Monti della Laga, dove si innalza la vetta del Corno Grande. Qui sorge il Castello di Rocca Calascio, solitaria fortezza medievale che domina un paesaggio ancora incontaminato. Si andrà, poi, nella città romana di Alba Fucens, passando nel Parco Nazionale della Majella; qui, in suggestivi eremi scavati nella roccia, visse in povertà il monaco benedettino che divenne Papa Celestino V – a cui presterà il volto Alberto Santucci. Chi meglio di Lino Guanciale (abruzzese doc) potrebbe illustrare le caratteristiche di questa terra aspra quanto affascinante?

Il viaggio si concluderà a Catania, dove Angela racconterà al pubblico la storia e la bellezza di due grandi e ricchi edifici: il maestoso Monastero dei benedettini e il lussuoso Palazzo Biscari. Due gioielli del barocco, in cui la creatività artistica trova libero sfogo. Catania, come una città palcoscenico: dalle facciate delle chiese, dei palazzi, al taglio affascinante di ogni angolo di strada, da piazza Duomo a via Dei Crociferi, dove sembrano risuonare le melodie del musicista Vincenzo Bellini, impersonato da Riccardo Maria Manera.

Non è la prima collaborazione tra Alberto Angela e Lino Guanciale. L’attore aveva partecipato al programma del 2017 Stanotte a Venezia, dove per l’occasione ha interpretato Giacomo Casanova. Nello speciale, vi era anche Giancarlo Giannini nei panni di Carlo Goldoni.

Meraviglie, condotto da Alberto Angela, ha la regia di Gabriele Cipollitti e la fotografia di Enzo Calò. Gli autori sono Aldo Piro, Filippo Arriva, Fabio Buttarelli, Ilaria Degano, Vito Lamberti, Paolo Logli, Emilio Quinto.

In attesa di vedere Lino Guanciale nel ruolo de Il Commissario Ricciardi, sua prossima serie televisiva, e di nuovo nelle vesti di Claudio Conforti ne L’Allieva 3, l’appuntamento con la terza puntata di Meraviglie è per stasera alle 21:25. Il programma è anche disponibile sulla piattaforma RaiPlay. Ecco il promo: