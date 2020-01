Le prime foto della new entry di Grey’s Anatomy 16, la star di Suits debutta nell’undicesimo episodio

Per un Justin Chambers che va, una Sarah Rafferty che viene. Non è lo stesso, certo, perché la new entry in un ruolo ricorrente non basterà certo a distrarre il pubblico dalla clamorosa assenza dal video dell’interprete di Karev, che a sorpresa ha lasciato Grey’s Anatomy 16 a metà stagione. Ma mentre non è ancora chiaro in che modo l’uscita di scena di Alex verrà spiegata al pubblico, è invece ufficiale l’arrivo del volto storico di Suits Sarah Rafferty nell’undicesimo episodio della sedicesima stagione, il secondo dopo la ripresa dalla pausa invernale.

L’attrice che ha interpretato il ruolo di Donna Paulsen dal 2011 al 2019 è qui al suo primo impegno da volto ricorrente in un’altra lunga serialità: la Rafferty debutta in Grey’s Anatomy 16 il 30 gennaio su ABC, negli Stati Uniti (in Italia a febbraio).

Queste le prime immagini promozionali che riguardano la storyline della Rafferty in Grey’s Anatomy 16×11, dal titolo Una Pillola Dura da Ingoiare: l’attrice apparirà in un arco di episodi per interpretare Suzanne, una paziente che arriva al Grey Sloan Memorial Hospital per una procedura di routine, ma sviluppa complicazioni inattese che lasceranno sconcertati i suoi medici, la Bailey e lo specializzando DeLuca.





















Ma l’episodio non sarà incentrato solo sul caso medico della paziente. Ci sarà spazio anche per il trauma di Maggie che non ha ancora elaborato la morte della cugina, operata al cuore e morta sotto i ferri, il recupero della Bailey dopo la perdita del suo bambino e la gravidanza di Amelia incerta sulla paternità del feto. Ecco la trama dell’episodio.

Richard scopre che Maggie ha lasciato Grey Sloan ed è preoccupata per come sta gestendo la morte della sua paziente che era sua cugina. Bailey torna al lavoro dopo essersi presa un po ‘di tempo libero, sebbene Koracick non le renda il primo giorno facile come vorrebbe. Nel frattempo, Meredith pensa che potrebbe perdere DeLuca e Amelia ha un aggiornamento per Link sulla sua gravidanza

Guest star dell’episodio sono Debbie Allen nei panni di Catherine Fox e Richard Flood in quelli di Cormac Hayes, la new entry apparsa nel finale di metà stagione di Grey’s Anatomy 16 come nuovo chirurgo pediatrico al posto di Alex Karev. Nel comunicato stampa diffuso da ABC con la sinossi dell’episodio, Justin Chambers figura ancora tra i volti del cast fisso della serie, ma a quanto pare l’ultimo episodio in cui è apparso l’attore è già andato in onda a novembre negli USA (a dicembre in Italia su FoxLife) e non ce ne saranno altri. Chambers ha motivato il suo addio alla serie dopo 15 anni con la volontà di dedicarsi alla famiglia e ad altri progetti.