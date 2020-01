Due settimane per Huawei P30 Lite e Xiaomi Redmi Note 8T a condizioni agevolate con Vodafone

Abbiamo ancora due settimane di tempo per procedere con l’acquisto di un Huawei P30 Lite o di uno Xiaomi Redmi Note 8T a condizioni interessanti attraverso la compagnia telefonica Vodafone. Nei giorni scorsi abbiamo notato come Amazon ad inizio 2020 abbia calato le proprie pretese con il primo device, stando a quanto riportato tramite l’articolo in questione, ma oggi 18 gennaio voglio mostrarvi soluzioni alternative prorogate e rilanciate dall’operatore fino al prossimo 31 gennaio.

Le proposte Vodafone di gennaio per Huawei P30 Lite

Provando a concentrarci sui singoli brand, emerge ad esempio che gli utenti interessati ad un Huawei P30 Lite se lo potranno portare a casa pagando un anticipo di 39,99 euro, al quale dovremo aggiungere trenta rate da 6,99 euro al mese. Qualora l’utente dovesse decidere di puntare sull’addebito attraverso conto corrente, allora l’anticipo sarà di 59,99 euro. Sempre Huawei, poi, vede in offerta anche Huawei P Smart 2019, con anticipo di 9,99 euro e trenta rate da 3,99 euro al mese.

Vi ricordo che le due offerte di Vodafone appena riportate si possono considerare valide solo per gli utenti che decideranno di sfruttare Red Friday, che dal canto suo prevede un programma preciso fino al 31 gennaio 2020. In particolare, le suddette condizioni si riterranno valide solo attivando il piano Special Unlimited 7, con cui gli utenti potranno sfruttare chiamate e SMS senza limiti, ai quali potremo aggiungere 50 Giga per la connessione a 7 euro al mese.

Proprio in questa tipologia di offerte rientra il cosiddetto Xiaomi Redmi Note 8T, se pensiamo al fatto che nel corso delle prossime due settimane il pubblico interessato potrà procedere con il suo acquisto tramite un anticipo di 9,99 euro e trenta rate che prevedono il pagamento di 3,99 euro al mese. A differenza dei vari Huawei P30 Lite e degli altri smartphone di questo produttore, qui Vodafone prevede anche un prezzo fisso di 179,99 euro invece di 229,99 euro.